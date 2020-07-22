盧比奧：中國駐休斯敦總領館是間諜中心

美國參議員盧比奧Marco Rubio說 ，中國駐休斯敦總領館是一個龐大間諜網的中心，也是中共在美國運作擴大影響力的一個中心。

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參議員盧比奧7月22日發推特說，中國駐休斯敦領事館不是一個外交機構。它是共產黨在美國的龐大間諜網絡和擴張影響力的中心。盧比奧還說，現在，這個建築物必須關閉。間諜們須在72小時內離開，或者被捕。他寫道：該來的，早晚要來。

美國政府7月21日突然下令在72小時內關閉中國駐休斯敦（Houston）總領館。美國國務院發言人摩根-奧塔格斯（Morgan Ortagus）今天解釋這個決定時說，這是為了保護美國的知識產權。她引述《維也納公約》說，國家的外交官必須“尊重所在東道國的法律和規則”並“有義務不幹涉該國的內政。” 她還說，美國將不會容忍中國侵犯我們的主權，恐嚇我們的人民，就像我們沒有容忍不公平的商業行為和美國的工作崗位被搶走以及其他公然行徑。這名發言人還說，特朗普總統在中美關係中，堅持正義與對等。 ”

中國外交部發言人汪文斌周三表示，這是美國單方面對中國發起的“政治挑釁”，嚴重違反國際法。中方對此給予強烈譴責。他並表示北京將採取措施，堅決應對。

美國國務卿蓬佩奧周二到訪倫敦時，呼籲建立一個全球聯盟，共同對抗中國所代表的“威脅”。同時，美國司法部周二公布了指控兩名中國公民在2014-2020年期間從事網絡間諜活動的起訴書。這兩人被指控涉嫌入侵幾家美國公司的網站，包括一些與冠狀病毒（Covid-19）研究有關的公司，竊取工業機密。