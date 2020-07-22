美國突然要求中國關閉休斯頓總領館 北京強烈譴責

美中關係持續緊張，路透社今天（7月22日）援引中國外交部消息稱，7月21日，美方突然要求中方關閉駐休斯頓總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，中方予以強烈譴責。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將作出正當和必要反應。

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中國外交部發言人汪文斌在新聞會上指出，美方“蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理”,他表示，“中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，中方必將作出正當和必要反應。”

他還說，一段時間以來，美國政府不斷向中方甩鍋推責，對中國進行污名化攻擊，無端攻擊中國的社會制度，無理刁難中國駐美外交領事人員，對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押。此次美方單方面限時關閉中國駐休斯敦總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動。

路透社報道接着提到，稍早環球時報總編胡錫進在其微博和推特中表示，據其剛剛得到的消息，“美國政府悍然要求中國72小時內關閉駐休斯頓總領館，這是一個瘋狂的行動”。

該微博稱，休斯頓總領館是中國在美國開的第一個總領館，美方不僅要求關閉它，而且只給出中方3天的撤離時間，“這完全是喪心病狂的表現”。

胡錫進表示：“看來華盛頓已經毫無底線，這屆美國政府真是什麼都能幹得出來。”

另外，中國駐美國大使崔天凱同一天在中央電視台新聞頻道《新聞1+1》專訪時表示，美國有些政客的心態，是見不得別人好，一旦看到別人發展得好，慢慢趕上了，那些政客就會覺得對方是不是佔了便宜，就要千方百計把你打壓下去（…）這不是一個良好的心態，甚至不是一個健康的心態。