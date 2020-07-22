美硬派參議員轟休士頓總領館根本是大型間諜中心 指早該關了

美國共和黨參議員盧比奧在推特發文說：中國駐休士頓總領館根本是大型間諜中心，早該關了！中國網友則回應指特朗普跟共和黨人要把美國拉進與中國的戰爭，以逃避搞砸疫情的責任並轉移選民的注意力。不過推特在中國遭禁至今。

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據中國時報今天報道稱，美參議員指：休士頓總領館根本是大型間諜中心，早該關了！

美國下令大陸駐德州總領事館在3日內關閉，讓處於建交以來最低潮的美中關係陷入不可預見的危機中，更引起全球關注。美國共和黨參議員盧比奧在推特發文表示，大陸駐休士頓總領事館根本是個大型間諜中心，早就該關了！網友則對此回應稱，升高對中國的對抗，是為了發動戰爭，轉移民眾對川普防疫失敗的注意力。

律師背景的古巴裔美國人馬可．盧比奧是共和黨籍參議員，目前還擔任美國國會及行政部門中國問題委員會主席。他是美國參議院中的對中共強硬派的代表人物，在其任期內曾大力推動數個對抗中國大陸的法案，包括《新疆人權政策法案》及《香港人權民主法案》等。

在美國下令大陸駐休士頓總領事館72小時關閉後不久，據稱盧比奧在其推特帳號上發出簡短文字表示支持：“中國駐休士頓總領事館根本就是個大型的間諜活動中心，早就應該把它關了。”“休士頓總令士館不是外交機構，它是中共在美國的龐大間諜和影響力行動網絡的中心，現在總領事館一定要關閉，裡頭的間諜有72小時可以離開，否則就得面臨被逮捕的命運。這是必須要做的事。”

據該報道，美方突然要求大陸在72小時內關閉駐美國德州休士頓總總事館，中國則指責美方的做法蠻橫無理，並將就此做出反應。美媒傳出中國可能會關閉目前7個領事館中的一個，做為對美方舉動的報復。據中國大陸的學者專家則認為，美方後續可能還會有更強硬的動作，將美中建交以來的關係推向前所未見的困境。