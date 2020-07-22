習近平外交思想研究中心成立王丹六字概括“大撒幣耍流氓”

新華社報道，“習近平外交思想研究中心”20日在北京成立，中國外交部長王毅致詞時大加褒揚習近平外交思想是新中國外交理論建設中具有畫時代意義的重大成果，具有鮮明科學性、時代性、先進性和實踐性，應當深入學習，全面領會。

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香港大學新聞和媒體研究中心對此在推特發表評語，認為中共此舉或可能逐步推展“習近平思想”，進而取代憲法載入繁冗的“習近平新時代中國特色社會主義思想”。

六四流亡海外的民運人士王丹卻認為習近平的外交思想沒什麼好研究的，只用六字可以概括：“大撒幣”和“耍流氓”。

新華社報道，由外交部依託中國國際問題研究院設立的上述研究中心，旨在統籌全國研究資源，全面、系統、深入開展習近平外交思想的研究、闡釋和宣介。

王毅為研究中心揭牌並在成立儀式上發表講話，王毅在講話中誇讚習近平是“偉大戰略家”，其外交思想具有畫時代意義，外交戰線上列為長期學習的“重要政治任務”，是對新中國外交理論的繼承發展，是對傳統國際關係理論的揚棄超越。

王丹則在晚上直接在臉書發文吐槽習近平外交思想，不外就是“大撒幣、耍流氓”六個字就可以全部概括，有什麼好研究的！

分析認為，習近平在2013年上任後提出“一帶一路”戰略，已讓部分國家陷入龐大債務遭到質疑，2015年公布的“中國製造2025”，因不公平補貼和盜取智慧財產權的疑慮引發美國反制，2019年以來，又因新疆“再教育營”、緊縮對香港管控，以及武漢肺炎疫情爆發，加深許多國家對中國的疑慮和反對聲浪。

此外，中美、中澳關係史上最低迷，西方國家加大防堵華為等中國企業，中印邊境6月爆發45年來首次的軍人衝突死亡事件，甚至原定今年習近平要訪問日本的計畫也遭擱置。

分析認為，凡此例子均可證明習近平的外交政策思想，其實亟需檢討。特區政府前政策研究所成員練乙錚日前撰文指出，習近平其實是中國近年來所謂戰狼外交的“戰狼之首”，犯的是極左盲動，並預言習近平“不能連任”。由於習近平沒有任期，不能連任或暗示習可能倒台。