香港不宜久留韓國社交平台搬走伺服器日公司考慮撤家

香港國安法真夠厲害，繼面書（Facebook）、推特（Twitter）、谷歌（Google）以及（Telegram）等美國網絡社交平台暫停向香港特區政府交出用戶資料之後，廣為韓、日以及台灣用戶歡迎的Line通信平台的母公司——Naver，已經決定將香港的伺服器搬走；另根據日本駐港總領事館的一項調查發現，八成在港的日本公司對國安法表示關注或非常關注，當中更有37%考慮縮小業務規模甚至撤離香港。

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英國金融時報報道，韓國最大網絡服務公司Naver旗下位於香港的數據中心，將遷移到新加坡，以更有效管理及保護用戶資料。事實上，在國安法賦予當局更大的網上監管權之下，海外客戶及供應商均擔心在香港企業如何保障數據及網絡服務安全。

韓國最大網絡服務公司Naver是Google在韓國市場的主要競爭對手，並擁有通訊平台Line的大部份股份；其位於香港的數據中心由子公司Naver Business Platform管理，該公司7月初起轉移數據庫，並已刪除儲存在香港的所有數據。Naver表示，正將其數據備份中心從香港轉移到新加坡，直言“決定搬遷是由於考慮到多方因素，包括香港國安法”。

報道引述技術諮詢公司Actel Consulting的香港常務合夥人Claude Achcar表示，Naver的舉動進一步證明，各國更趨向將美國及中國畫分為兩極。他又指，當香港堅決選擇回歸中國，則難以再向世界宣稱是亞洲國際都會；儘管如此，本港仍然受惠來自中國的投資活動。

外資普遍擔心國安法實施後，或被迫將私人用戶數據交付香港政府，及受共產黨審查。Google、亞馬遜網絡服務（AWS）及微軟（Microsoft）已先後於月內宣布，拒絕接受香港監管機構翻查客戶銀行紀錄。

此外，根據日本總領事館進行的一項調查發現，香港的日本公司面臨嚴峻的國安法下，正考慮縮小業務規模甚至撤離香港。南華早報引述這項調查報道，總共有600家日本駐港公司接受這次的調查，調查收集了他們對香港營商環境、新冠狀病毒以及港人對國安法示威活動的看法。

報道指，調查的結果在21日晚發表，結果顯示有八成受訪者對國安法表達“非常關注”或“關注”，大約有37%的受訪者表示他們會考慮縮小香港辦事處的規模，或重新檢討在港公司的功能，或甚至搬出香港。也有三成五的公司表示將繼續他們的業務策略。