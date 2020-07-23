中國向火星發射天問一號探測器

中國國家航天局周四從海南文昌首次向火星發射天問一號探測器，這是繼阿聯酋之後，中國首次發射火星探測器。美國科學家認為中國天問一號探測器的技術水平類似美國於1976年成功發射和着陸的Viking-1號火星探測器。

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中國國家航天局今天從海南文昌首次向火星發射天問一號探測器，由長征五號運載火箭發射升空，開啟對火星環繞、着陸和探測巡視。天問一號火星探測器計畫在2021年2月抵達火星。

此前阿聯酋“希望號”火星探測器於本周一7月20日在日本成功發射升空。美國太空總署計畫近期於7月30日發射“毅力號”火星探測車。

法新社指出在美國與中國加速技術和外交等領域競爭的背景下，中國加快探測火星的步伐。順利發射火星探測器為中國政府在美中競爭中加分。美國昨天星期三下令中國在72個小時內關閉其駐休斯頓總領事館，是美國近幾個月來針對中國採取的最新重大行動。

世界宇航巨頭都抓住7月這個發射窗口，就是火星靠地球最近，兩者之間大約為5500萬公里進行發射實驗。

美國天體物理學家、太空飛行史研究人員、哈佛大學史密森尼天體物理學中心研究員喬納森·麥克道爾告訴法新社，中國此次發射的天問一號類似1976年美國成功發射的Viking-1號探測器該探測器成功在火星着陸，他不認為中國目前不會超過美國早在40多年前已經取得的技術成功。