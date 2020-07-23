中國洪訊滔天 官媒充粉飾說萌萌噠罕見挨批

中國多地近期遭受暴雨和洪水天災之際，官媒新華社旗下微信公眾號日前卻刻意用擬人化的輕鬆口吻推送相關報導。此事引起大陸網友撻伐，批判這種將災難“萌化”（可愛）的作法是媒體之恥。

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據中央社今天報道稱，洪災報導文字裝可愛，中國官媒挨批是媒體之恥。微信公眾號“典林同學”22日發文說，“不知道從何時開始，我們的媒體，尤其是官方主流媒體，喜歡把包括災難在內的嚴肅事件用一種輕鬆、詼諧、擬人化、甚至‘萌萌噠’的方式呈現出來”，而這種情況近年尤甚。

這篇題為“將災難萌化是媒體之恥”的文章舉例說，新華社官方微信公眾號21日關於長江第2號洪水的推送“就很萌萌噠”，其中將洪水擬人化為脾氣暴躁、具有破壞性的小孩，自稱“三峽水庫總不讓我出去玩…不過我可算跑出來了”、“如果你們覺得‘1號洪水’比我厲害，那可就錯了，偷偷告訴你們，我才剛出門，三峽水庫入庫流量就快速上漲...”

據“典林同學”說，在中國南方無數人遭遇洪水之苦、而主流媒體卻對這場洪災的深度、廣度以及無數個體命運的關注如此匱乏之際，這種萌化的報導方式尤其刺眼；被萌化的災難背後，可是無盡的血和淚。該文章說，進入自媒體和社群媒體一統天下的時代後，“以標題黨、短平快、萌萌噠為特徵的‘微信體’成為網絡傳播的主導語言方式”，並迅速改寫了主流媒體的表達風格。

據中央社，該文章表示，追求深度、廣度、複雜性、嚴肅性和邏輯性的表達，在這個時代迅速失去了傳播力；取而代之的是能將包括災難在內的一切都轉化為“輕鬆可愛”之物的彈幕體和“網絡萌語”。災難新聞報導自身變成一場媒體災難的機率由此也大大增加。

據文章批評，這種一味迎合的表達方式一旦越過界限、甚至到了沒底線的時候，應以公共利益和人性價值為底線的媒體就會徹底喪失應有的立場和社會關懷，由此產生的負面效應也將層出不窮，並對媒體自身的公信力和媒體背後公權力正當性造成無法估算的損害。

文章又舉一例說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，官方中央電視台影片APP直播火神山醫院建設工地施工場景時，為了吸引觀眾，“竟然設置了所謂挖掘機天團打榜功能，並為每台挖掘機、工程設備都起了一個‘萌萌噠’的名字：嘔泥醬、叉醬、藍忘機、多爾袞...”

這篇文章說，對人的生命尊重和敬畏，是現代新聞業最基本的道德核心與正當性基礎；但是在凡事皆可萌化者的眼中，沒有人，沒有生命，沒有沉重，只有輕飄飄的娛樂至死，而“任由這種萌化主義大行其道，是媒體的墮落，新聞人的失職”。

據中央社說，新華社微信公眾號21日發布的“報告！我是長江2號洪水”這篇爭議報導，今天顯示已被發布者刪除。