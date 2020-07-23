休斯敦外交戰 驚傳或引軍事戰前奏

針對中方是否會要求美國關閉駐中國使領館，中國外交部發言人汪文斌今天在記者會上對此並未鬆口，中國會如何報復美方尚不得而知。一些學者專家憂心，中美外交戰有可能是軍事戰的前奏。據中國專家說，特朗普政府為了贏得選舉，什麼事情都能做得出來，“與中國鬥爭，就是為了轉移美國社會的視線。因此我們很難排除美國不會對中國發動軍事衝突。”

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據中央社今天報道，關不關閉美領館中國不鬆口，外交戰走向引關注。美國政府21日限令中國駐美國休士頓總領館在72小時內關閉，有外媒消息稱，中國也可能要求美國關閉其駐成都和香港總領館。據中國日報說，汪文斌今天在外交部例行記者會上回應上述提問時未予證實或否認，僅表示，“針對美方的無理行徑，中方必將採取必要的措施，維護自身的正當權益”。

一些中國學者或媒體評論，將美方行動與美國即將舉行總統大選掛鉤。

據該報道，環球網今天刊文引述美媒報導，指有白宮官員私底下將美國政府此舉概括成“策略”，也就是對北京強硬，以支撐特朗普不斷下滑的民調支持率。根據微信公眾號“人大重陽”，中國人民大學重陽金融研究院執行長王文今天接受俄羅斯電台採訪時說，他認為未來3個月，在美國大選前，是中美關係的高危險期，“特朗普（川普）的選舉策略之一，就是不斷地激怒中國”。據王文說，特朗普政府為了贏得選舉，什麼事情都能做得出來，“與中國鬥爭，就是為了轉移美國社會的視線。因此我們很難排除美國不會對中國發動軍事衝突。”

浙大外語學院教師、曾任新華社國際觀察與評論編輯室主任的馬曉霖，今天則在其微信公眾號“浙外馬曉霖”表示，中美關係惡化確實有大選因素，但是，美國一系列出人意料的動作表明未來半年情勢十分危急。據馬驍霖認為，休士頓總領館事件肯定是美國一盤大棋中的關鍵一步，也就是以突襲方式引爆外交官驅逐戰並使對立升級。“問題在於，美方已做好相關準備，而中方也許還在期待雙邊關係止冷轉暖。”

中央社說，馬驍霖並引述海外華人觀察家表示，外交戰只是前奏的一部分，到今年9月，美國可能依據南海仲裁結果，動用派往南海的航艦“行使職能”，中國“也許真要‘丟掉幻想準備戰鬥’，或認真思考，精巧設計以便阻止中美關係墜入懸崖”。