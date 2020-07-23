休斯敦燃戰火? 美國威脅關閉更多中國領事館 特朗普追問中國領館燒什麼文件

美國限中國72小時內關閉其駐休斯頓總領館，指控中國從事間諜活動，此舉標誌着中美關係急劇惡化。正當中國顯示選擇如何報復美國此舉之際，美國總統特朗普卻強硬威脅，美國會關閉更多的中國領事館。特朗普說，“我們認為被我們關閉的領事館發生火警，”特朗普表示。“我猜他們正在焚燒文件或紙張，我想知道這是怎麼回事。”

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據路透社報道，特朗普稱關閉更多中國在美領事館的“可能性一直存在”。

美國國務院周三表示，關閉中國駐休斯頓總領館是為了“保護美國知識產權(IP)和美國人的私人信息。而特朗普總統在記者會上回覆提問時表示，關閉更多中國駐美領事館“一直是可能的”。特朗普說，“我們認為被我們關閉的領事館發生火警，”特朗普表示。“我猜他們正在焚燒文件或紙張，我想知道這是怎麼回事。”

中國駐休斯頓總領館隔夜冒出黑煙，消防員趕到那裡。兩名美國政府官員表示，他們得到的消息是那裡在焚燒一些文件。

中國外交部發言人汪文斌表示，該領事館在正常運作。中國外交部表示，美方周二突然要求中方關閉駐休斯頓總領館，是美對華採取的“前所未有的升級行動”。

中國駐美國大使館也發布聲明稱，美方突然單方面要求中方限時關閉駐休斯敦總領館，是對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則以及中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方對此強烈譴責、堅決反對。

中國外交部發言人華春瑩在推特發文稱，由於美國政府抹黑和煽動仇視，中國駐華盛頓大使館已收到“炸彈和死亡威脅”。據華春瑩說，美國應撤銷其錯誤決定，中國必將採取堅決措施應對。

據路透社說，一名直接了解情況的消息人士周三表示，中國正在考慮關閉美國駐武漢總領事館，回應美國下令關閉中國駐休斯頓總領館的做法。

駐美中國專家表示，北京方面也可能選擇以香港、上海或廣州等更重要的領事館為目標，而這可能不利於美國企業。

近期剛卸下美國國家情報機構代理總監職務的Richard Grenell認為，美國可能關閉科技重鎮舊金山的中國領事館。

特朗普在11月總統大選前關閉休斯頓的中國總領事館的舉動。特朗普和他的民主黨競選對手拜登都尋求對中國展現強硬姿態。

據路透社稱，美國和中國圍繞新冠疫情、華為、南海和香港問題上的摩擦，導致兩國關係今年急劇惡化。

布魯金斯學會東亞問題專家Jonathan Pollack表示，他想不出美國和中國在1979年全面恢復外交關係以來，有哪個事件可與此次關閉休斯頓總領館相提並論。