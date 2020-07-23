休斯敦羞辱 北京回擊或研究如何更打疼美國

美國周三突然下令關閉中國駐侯斯頓總領事館，引爆新一輪中美外交風暴，甚至被指衝突可能螺旋式上升。路透社報道，中國正在考慮關閉美國駐湖北武漢總領事館，以作報復。不過，一向反映中共鷹派言論的《環球時報》總編輯胡錫進則指，路透社有關報道“八成是錯”，並指北京要以牙還牙，必定在一個讓美方感到更痛的地方下手，因此極有可能選擇關閉地位等同駐京大使館級數的美國駐港澳總領事館，或將館內逾半人員驅逐離港。

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據蘋果日報今天就美關華領館事件報道稱，揚言北京報復必令美更痛，胡錫進：關閉美駐港澳總領事館。該報指胡錫進今早在個人微博發表長文，談及北京會如何就美國關閉中國駐侯斯頓總領事館，作出報復。他直言，路透社指中國正在考慮關閉美國駐武漢總領館的報道“八成是錯了”，並認為這是美國一廂情願的想法，“美方看來挺希望中方拿它的武漢總領館開刀‘扯平’的，因為那樣美方的損失最小。”

據胡錫進形容，美方突然通知要中國關閉駐侯斯頓總領事館的做法“極其無禮”。他指，中方一旦選擇作出報復，極有可能跳出美方的“默認戰場”，在一個讓美方感到更痛的地方下手，“也就是說，美方讓中國多麻煩，中國就可能讓它也多麻煩”。

據胡錫進續稱，中國在美國加上侯斯頓，一共有五個總領事館，美國在中國加上香港的則有六個，而且美國在香港的總領事館至少有一千幾百人，甚至傳加上僱員有幾千人。“要這麼多人幹嘛？明擺着就是個情報中心。中國反制的方法實際上挺多的，比如一旦對它的港澳總領館下手，即使不關閉它，把它的人數砍掉一大半，只給它留一兩百人，也會讓華盛頓痛得不得了。”

據該報道說，不過，北京要關閉美國駐香港及澳門總領事館，並非易事。2018年8月，有“股壇長毛”之的獨立股評人David Webb曾揭發，港府與美國曾在1999年10月簽訂地契修訂協議，將位於香港中環花園道26號的美國駐香港及澳門總領事館的用地批租期，由原來的“75年+75年”模式，改為讓美方以4,400萬港元購入地皮永久業權（freehold），延長地契年期至總共999年，於2949年才到期。換言之，美國駐香港及澳門總領事館，屬於美國政府所擁有的私有財產。

報道稱，事實上，美國政府在香港擁有多處物業。早前便有報道稱，美國政府已委託美資地產中介公司“世邦魏理仕”，放售港島壽臣山壽山村道37號的6座領事館人員宿舍，市場料估值過百億港元。

蘋果日報指，公開資料顯示，美國駐香港及澳門總領事館，是美國駐中國境內的7座使領館之一，但該館過去一直獨立運作，並不隸屬於美國駐華大使館。有指，美國駐香港及澳門總領事館地位特殊，級數甚至等同於美國駐北京大館，同時也是編製規模最大的美國駐外使領館之一，傳聞有上千名工作人員。美國中央情報局前特工斯諾登（Edward Snowden）曾踢爆，美國駐港澳總領事館內設有美國中央情報局分站，並由美國海軍陸戰隊使館警衞隊把守。