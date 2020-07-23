北京報復英國 傳拿英超開刀

中國央視傳已停播英格蘭超級足球聯賽（英超）賽事，英超今年球季剩餘比賽將不再轉播。外界認為，這與英中之間因“港區國安法”衍生的引渡條約及BNO資格等有關。英國決定拋棄華為也為與中國關係惡化起到推助作用。

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據中央社今天報道，英中關係緊張，中國央視停止英超賽事轉播。報道引述外媒消息，指知情人士透露，中國央視已停播英格蘭超級足球聯賽（英超）賽事，英超今年球季剩餘比賽將不再轉播。外界同時直指，央視停止轉播英超賽事的作法，和2019年停播美國NBA賽事如出一轍，都是將外交爭端引入體育領域的行徑。

據南方網引述美國媒體及其他外媒報導，不願具名的知情人士透露，央視這一作法已自22日執行，當天由英超利物浦隊（Liverpool）對戰切爾西隊（Chelsea）的比賽，就沒有依計畫播出。

英超今年賽季目前只剩下最後一輪比賽，依賽程將於周末展開。根據中國媒體及體育評論員查詢，在央視官網的體育頻道播出時間表中，25、26日都沒有看到英超的任何賽事。據鳳凰網稍早報導，原定21日在央視體育APP直播的2場英超賽事就已被停播，引起不少中國境內的英超球迷嘩然，但也立即被聯想到與英中關係陷入緊張有關。

該報道稱，由於中國制訂並在香港實施“港區國安法”，英國日前宣布暫停與香港之間的引渡條約；22日更宣布，將自2021年1月起，為香港近300萬英國國民海外護照（BNO）持有者開通英國入籍通道，為港人入籍英國提供極大便利。此外，英國14日還宣布禁止中國電信設備巨擘華為參與英國的5G建設。

中央社說，這些舉動已引起中國不滿。中國外交部發言人汪文斌今天回應，中國將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。