印度急購法國導彈 傳專門對付中國邊境解放軍地面掩體

為對付中國部隊在東拉達克建造的掩體與建築，印度總理莫迪已動用緊急權力，批准軍方向法國緊急採購一批可對付掩體的導彈，將可進一步提高飆風戰機的對地攻擊能力。據消息說，鑒於印度空軍的緊急需求，法國政府在接獲印度要求後，將從供應其他客戶的現有鎯頭飛彈中，抽出所需的數量交付給印度。

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據中央社今天引述印度媒體報道，印度緊急向法採購飛彈，專攻中國地面掩體。印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）及印度斯坦時報（Hindustan Times）均指，莫迪批准軍方向法國採購一批簡稱“鎯頭”（HAMMER，Highly Agile Modular Extended Range，高敏捷模組化延長距離）的中程空對地導彈，這款飛彈可對付任何地面掩體和建築。

據消息來源指出，飆風戰機（Rafale）配備這款飛彈後，將有效提升對地攻擊能力，使印度有能力包括東拉達克山區在內的任何地形，摧毀掩體或掩蔽所等建築。

該消息說，鑒於印度空軍的緊急需求，法國政府在接獲印度要求後，將從供應其他客戶的現有鎯頭飛彈中，抽出所需的數量交付給印度。鎯頭導彈是法國最初為空軍和海軍設計製造，射程60到70公里，將賦予飆風戰機摧毀任何地面目標的能力。

印度軍方稍早宣布，印度向法國採購的首批5架飆風戰機將於29日從法國飛抵印度；消息人士透露，印度向法國採購的法制SCALP巡弋飛彈和流星（Meteor）中程空對空飛彈等先進武器，將在飆風戰機抵達前交付給印度。

該報道稱，在印度空軍取得飆風戰機且配備SCALP巡弋飛彈、流星飛彈和“鎯頭”空對地飛彈後，面對巴基斯坦和中國現有的各型戰機，都將取得空中優勢。

據中央社指，印度與中國部隊5月初在拉達克東部對峙迄今仍無法解決，雙方於6月15日晚又在加萬谷（Galwan Valley）爆發暴力對峙，導致印度20名軍人死亡。雖經外交和軍事談判，雙方完成第一階段對峙熱點部隊後撤行動，但在拉達克東部班公錯湖（Pangong Tso Lake）德普桑（Depsang）平原等地的第二階段撤軍陷入僵局。

該報道稱，印度軍方消息人士說，中國拒絕從班公錯湖第4指撤軍，並在當地興建掩體等臨時軍事建築，且駐紮約4萬名軍力，還配備防空系統、運兵裝甲車和遠程火炮等重型武器支援。