向誰加壓? 中國學者一片中國吞休斯敦羞辱之聲

對於美國下令中方72小時內關閉駐休士頓總領事館一事，有中國學者表示，國家間因為戰爭或外交衝突，繞過大使館而關閉領事館是一條“潛規則”，但限72小時搬離，“帶有羞辱性質”。據有專家稱，中國也不排除會關閉美國駐香港總領事館，這將有利於香港的穩定，因為去年香港的“暴力事件”中，美領館的工作人員扮演了一些角色。也有專家警告，採取反制措施時，美國有人想讓中美脫鉤，甚至是爆發軍事衝突。中國現在應該做的是避免走入新冷戰，爭取美國之外其他國家的理解，理性有利於中國爭取發展的時間。

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據中央社今天報道稱，美國關閉休士頓領館，中國學者指：帶有羞辱性質。

美國突然的外交大動作，引起許多猜測，中國內部也議論紛紛。官媒環球時報旗下新媒體“補壹刀”22日引述復旦大學教授張家棟說，國家間因為戰爭、外交衝突等，繞過大使館、關閉領事館是一條潛規則，但一般情況下不會給出72小時內這樣極短的時間限制，這麼短的時限帶有羞辱性質。俄國2018年3月間使用神經毒劑，企圖暗殺曾為雙面間諜的英國公民斯克里帕爾（Sergei Skripal）以及他的女兒。當時美國驅逐48名俄外交官和12名俄駐聯合國使團工作人員，並且關閉俄羅斯駐西雅圖總領事館。但當時美國給俄羅斯外交人員近一個月的緩衝時間。

環球時報則訪問多名中國學者專家，以Q＆A（問與答）的形式呈現幾個中國關注的問題。報導中，多數中國專家認為這代表美方想要將對抗升級。

針對美國為何突然關閉領事館，中國社科院美國問題專家呂祥認為，美國政府是想用這種突然的舉動打中國一個措手不及，是美國政府內部的鷹派促成了美國今次舉動。而針對關閉領事館和“驅逐”的異同，呂祥與復旦大學美國研究中心副主任信強都認為，突然要求他國總領事館在很短時間內關閉是非常無禮的行徑，性質無異於“驅逐出境”。

不過，中國政法大學教授馬呈元認為，斷絕外交關係的情況應該是不會出現的，因為這是最極端的情形。

據該報道說，環時第3個問題質疑美方觸犯國際公約。報導引述武漢大學國際法研究所副研究員彭芩萱表示，美方未經雙邊協商、單方面要求中方關閉駐休士頓總領館的行為，不符合美國憲法第6條第2款及“維也納領事關係公約”。

至於關閉駐休士頓總領事館會對中國外交工作造成哪些實際影響，呂祥指出，72小時關閉領事館的難度特別大，休士頓是德州最大的城市，關閉領事館對於當地的華人華僑來說影響會很大，也會影響中美在這一地區的經貿人員往來等活動。

第4個問題是，美方此舉將對中美關係造成怎樣的後果。信強表示，“美國的舉動是中美關係史上前所未有的，表明雙邊對抗已嚴重升級”。呂祥則說，在沒有任何徵兆的前提下要求一個國家的使館限時關閉，“這在外交史上和中美關係史上是史無前例的”，也會給中美關係帶來建交以來最大的考驗。

中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮更稱，此事的性質就是政治對抗升級，是非常嚴重的事件，“美國政府內部有一些人已經鐵了心要跟中國搞‘新冷戰’，甚至不惜發動一場戰爭”，要打掉中國氣勢，延緩中國發展。

在談到中方接下來的反制措施時，馬呈元認為，中方最有可能採取的行動就是相應減少一個美國駐華的總領事館。信強更指名稱，中國也不排除會關閉美國駐香港總領事館，這將有利於香港的穩定，因為去年香港的“暴力事件”中，美領館的工作人員扮演了一些角色。不過，在中國內部熱烈討論反制措施時，“補壹刀”引述一名研究中美問題、不願具名的專家表示，美國有人想讓中美脫鉤，甚至是爆發軍事衝突。中國現在應該做的是避免走入新冷戰，爭取美國之外其他國家的理解，理性有利於中國爭取發展的時間。

據中央社說，駐休士頓總領館是中國在美國的5個總領館之一，另外4個分設於紐約、洛杉磯、舊金山和芝加哥。駐休士頓總領館為中國在美國南部地區的官方代表機構，也是中國在美最早設立的兩間總領館之一，另一間為駐舊金山總領館。