回擊休斯敦 中國說箭上弦準備好了

針對美國下令中方72小時內關閉駐休士頓總領事館，中共官媒人民日報22日深夜發表評論指出，“這事意外、也不意外”，“中國不惹事、也不怕事”，中國政府和中國人民已做好應對準備。

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據中央社今天引述中國官方媒體稱，美關閉中國領館，中共官媒：已做好應對準備。人民日報這篇以“美政客正在全世界面前演‘醜惡秀’”為題的評論，是中共一線官媒在這起美中重大外交事件過後，首度發表的評論。據評論指出，這事的“意外”，是指對“正常建交國”而言，這事很嚴重；“不意外”，是因為美國政客近來種種“出格的惡行，這也只是其中最新一件”。對此，中國政府和中國人民已做好應對準備。

這篇評論提到，美方無端製造這起事件，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，“竟然污稱‘為了保護美國的知識產權和美國人的私人信息’，真是滑天下之大稽”。

據該評論聲稱，中國駐美外交機構“始終致力於中美兩國互相了解和友誼”，中國也為美國駐在機構和人員履職提供便利。“反觀美方，到底做了什麼”？

這篇評論還重提了中國外交部發言人汪文斌22日下午提到，美方“多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品”，以及中國駐美使館近期已經收到“炸彈和死亡威脅”等內容。並指“到底誰在干涉別國內政，誰在搞滲透、搞對抗，國際社會自有公論，歷史也會做出評判”。該評論說，沒有任何正當理由，粗暴勒令建交國關閉總領館，毫無道義和底線可言，充分說明美國政府對中國出現了嚴重的戰略錯誤，“這是傲慢的，更是愚蠢的”。

中央社說，該評論最後指，休士頓總領事館是“中國在美國開設的第一個總領館，曾見證中美關係的歷程”。而“中國不惹事，也不怕事”，再次正告美方假如一意孤行，不撤銷錯誤決定，中國政府必將採取一切必要措施，而中國人民對此的支持也必將堅定不移。