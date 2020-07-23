因批習獲罪? 任志強被指貪污遭開除黨籍移送法辦

中共北京市紀委監委今天晚間發布，曾發文批判中共總書記習近平的退休地產商任志強，被開除黨籍、移送檢察機關審查起訴。調查指他“在重大原則問題上不同黨中央保持一致”，涉嫌貪污等犯罪。

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據中央社今天報道，批判習近平，任志強被指貪污遭開除黨籍移送法辦。根據北京市紀委監委網站消息，北京市西城區紀委區監委日前對北京市華遠集團前黨委副書記、董事長任志強涉嫌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。調查指任志強“在重大原則問題上不同黨中央保持一致，公開發表反對‘四項基本原則’的文章，醜化黨和國家形象，歪曲黨史、軍史，對黨不忠誠、不老實”，對抗組織審查。

中央社說，“四項基本原則”指：堅持社會主義道路，堅持人民民主專政，堅持中國共產黨的領導，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想。

調查又稱任志強違反中央八項規定精神；在組織談話時，不如實說明問題；違規使用公款報銷應由個人支付的費用，長期無償使用社會商人提供的辦公場所及住房，透過關聯企業違規從事營利活動獲取巨額利益；不正確履行職責給國有資產造成重大損失；“家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財”。據調查指出，任志強嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪。

根據有關規定，經西城區紀委常委會會議研究，決定給予任志強開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

據中央社說，任志強因敢言而有“任大砲”之稱。3月上旬，任志強以“不署名、不點名”方式，藉由2月23日習近平出席、17萬人線上參加的“新冠（武漢）肺炎疫情防控和經濟發展工作部署會議”發表文章，暗批習近平是“剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜”，且絲毫也不掩飾“誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡”的決心。由於文章提及4年前2月的批判“央視姓黨”卻反遭官方批判一事，外界立即聯想到文章應出自任志強之手。事後並傳出，任志強此文本來只是給為數不多的友人傳閱，不料卻被披露，導致這一結果。