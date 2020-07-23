國民黨高雄市長候選人論文抄襲案傷深 民進黨窮追不捨

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，國民黨主席江啟臣今天親自致電李眉蓁，力勸公開道歉、放棄學位，為爭議止血，李眉蓁也照此對外表態，黨內人士認為，傷害雖已造成，但不至於讓基本盤崩盤。不過民進黨參選人陳其邁今天向國民黨主席江啟臣喊話，指江啟臣是政治學教授，對論文真偽有判斷能力，籲調查真相。

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據中央社今天報道稱，高雄市長補選8月15日投票，國民黨風波不斷，先是提名人選引發地方反彈、能否保住高雄市議長寶座仍有變量，又爆發李眉蓁論文涉抄襲，在在影響選情。

據該報道，李眉蓁論文涉抄襲爭議，國民黨中央一開始定調低調、冷處理，原以為只是政治操作，但後來周刊揭露論文抄襲的篇幅多，黨中央才意識到問題的嚴重性。李眉蓁第一時間出面召開記者會說明但卻快閃，更扯已故議長許昆源、總統蔡英文等，讓黨內直搖頭，不知該如何為她辯護；黨副秘書長李彥秀今天受訪時也表示，李眉蓁第一時間的回應不是非常好。

黨中央與競選總部聯繫後，李眉蓁昨天下午先是鬆口，對中山大學造成困擾感到抱歉；但此道歉並非針對論文抄襲。

黨內有人將矛頭指向黨主席江啟臣、黨秘書長李乾龍，質疑為何在提名前沒有掌握這些資訊；民進黨也一再質疑曾任教授的江啟臣，是否能容許論文抄襲。

國民黨昨天下午到彰化召開行動中常會，李乾龍私下跟江啟臣說，論文抄襲案“不受控了”，這一席話也意外被電子媒體錄了下來。

據該報道指，為讓爭議止血，江啟臣今天親自致電李眉蓁，力勸公開道歉、主動放棄學位，雖然李眉蓁競選團隊對於是否應該道歉有兩派立場，不過最終李眉蓁開記者會，宣布主動放棄學位。

避談此議題兩天的江啟臣，在李眉蓁今天召開記者會後，隨即在臉書發文表示，他無法接受學術抄襲，支持李眉蓁勇敢面對錯誤。地方人士為江啟臣緩頰說，雖然黨中央對於此事需要概括承受，若參選人沒有主動揭露，黨事先也很難預料到這樣的情況，既然遇到了，就趕快止血。

不過，針對李眉蓁論文涉抄襲，民進黨參選人陳其邁今天向國民黨主席江啟臣喊話，指江啟臣是政治學教授，對論文真偽有判斷能力，籲調查真相。

陳其邁鳳山後援總會在和樂宴會館舉行，陳其邁於出席活動前受訪有關李眉蓁宣布放棄碩士學位一事做上述回應，並呼籲身為政治學教授的江啟臣調查論文真偽的真相。

媒體提問，李眉蓁宣布放棄碩士學位聲明後，江啟臣仍挺她肯定勇於承認錯誤，不過有人卻質疑是國民黨在斷尾求生。

據陳其邁表示，李眉蓁是國民黨提名，國民黨要負責任，也應該調查論文的真偽；江啟臣是政治學教授，有判斷論文真偽的能力，籲國民黨調查真相。

民進黨市議員質疑李眉蓁放棄碩士學位是國民黨斷尾求生的作法，不過民眾黨認為國民黨誠信受損，質疑李眉蓁是否還適任高雄市長參選人，陳其邁說，從政治人物要為自己的決定負責。媒體再提問李眉蓁是否該請辭市議員，陳其邁表示，辭不辭是她要自己做決定並對選民負責。