澳艦隊與中國海軍傳南海一度對峙

澳大利亞廣播公司今天星期四（2020年7月23日）報道，一支由五艘軍艦組成的澳大利亞皇家海軍艦隊在前往菲律賓海與美國和日本艦隊會合舉行聯合軍演途中遭遇中國海軍。報道引述的軍方消息人士沒有透露與中國軍艦對峙的具體海域，但證實澳大利亞這支艦隊穿過了斯普拉特利群島附近海域，也就是中國所說的南沙群島。

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據美國之音今天報道說，澳大利亞艦隊南中國海遭遇中國海軍，雙方一度對峙。消息說，澳大利亞軍艦加入美國和日本軍艦在菲律賓海舉行聯合軍演。

該報道稱，澳大利亞一支艦隊上星期在南中國海航行時遭遇中國軍艦近距離對峙。據信，當時澳方軍艦並沒有進入中國自稱擁有主權島嶼的12海里內。

北京聲稱對包括這一海域在內的幾乎整個南中國海擁有主權，在過去幾年中迅速建造島嶼、實施軍事化，並因此受到包括美國和澳大利亞在內的太平洋地區國家的抨擊。星期三，美國國防部長埃斯珀在一個活動中說，中國這些行動完全不符合國際法，美軍將繼續維護印太地區、特別是南中國海的航行自由，並敦促各國都能幫助反制中國的行為。

據該報道，澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison) 7月16日表示，澳大利亞將繼續強力支持在南中國海的航行自由。在當天的媒體簡報會上，當他被問到是否支持美國的南中國海立場時，莫里森表示，“澳大利亞將採取跟美國非常一致的立場”。澳大利亞國防部發言人就皇家海軍艦隊這個星期與美日艦隊在菲律賓海舉行聯合軍事演習時說：“澳大利亞致力於一個安全、開放、繁榮和有適應力的印太地區。我們一貫會與地區夥伴一道應對大家共同面對的安全挑戰。”

美國之音說，去年，澳大利亞海軍在南中國海的另一次類似的航行中被中國軍隊緊密跟蹤。