福布斯：香港是一場災難是時候炒CEO習近平魷魚了

史蒂文斯理工學院（Stevens Institue of Technology）量化金融學教授卡爾宏（George Calhoun）在福布斯雜誌（Forbes）撰文，首先將未來的世界有如下的描繪：2021年3月CNN報道，中國邀請澳洲一支醫療團到武漢協助尋找新冠狀病毒的源頭，此前美中兩國全面達成共同生產疫苗的協議；美國總統拜登宣布美國將撤銷所有對華為的指控，以換取兩國的科技全面共享，而華為的CFO孟晚舟為華為首日在納斯達克上市敲鐘，華為股價當天上升15%；北京同時宣布全面撤回港區國安法，恆生指數飆升22%，刺激全球股市上揚。中國已為獲邀加入G7組織而作出準備..........。

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文章指出，情況本來可以有如此的不一樣。

港區國安法實施後，香港的國際金融中心地位能否維持備受關注。卡爾宏撰文指出，該對人民幣國際化起關鍵作用，亦是外資投資內地主要渠道，直言中國對港的打壓及誤判將釀成金融災難，又指中國主席習近平假如是企業行政總裁（CEO），將會被辭退。

卡爾宏的文章從上述的美好的描繪帶讀者返回現實的社會，他說，中國過往數十年一直試圖推展兩手戰略（Double Strategy），包括致力成為超級大國，另一方面嘗試建立現代經濟及金融體制。中國於80至90年代展開改革開放時採取謹慎外交政策，促使中國成為“世界工廠”及經濟急速發展，美國領袖過去仍不視中國具威脅性並樂意支持中國崛起，亦相信中國的民主會改善，最終如西方國家般文明開放。

但卡氏指出，西方一切願景隨國家主席習近平2012年上台後而改變。習近平在地緣政治上採取更進取態度，忽略對經濟發展的影響，包括以笨拙手法處理華為事件、澳洲倡議獨立調查武漢肺炎源頭後對澳洲實施徵收反傾銷稅、以及與印度近日的邊境紛爭等，對中國經濟發展的阻礙日漸浮現。

文章認為，中國對香港法治及經濟的打壓犯下近10年來最嚴重的錯誤。他指，香港是全球第三大國際金融中心，是有賴各地對港監管機構及公平制度的信任，亦是香港多年內賴以成功的基石，但習近平對港的誤判將令外資不再信任香港這個無價寶，亦為中國帶來現在及長遠的經濟負面影響。中國過份的侵犯人權不但促成美國民主、共和兩黨共同對抗中國，也讓西方國家聯合對抗中國，並視中國為“世界上的邪惡力量”（malign force in the world），但習近平看似無視西方國家所帶來的政治成本。

文章進一步指出，香港處理逾70%人民幣國際交易，亦是資金進出中國的一大途徑，逾60%外資經香港投資內地，本港是人民幣最終能否成為如美元歐羅等主要貨幣的關鍵，而中國明顯希望人民幣成為美元以外通用貨幣，但目前內銀的國際融資業務仍以美元結算，香港如“中國的命脈”（China’s lifeline），破壞本港金融體系或將令人民幣貶值，並會威脅港元價值，甚至出現滅絕（extinction）。

自1997年後，內地企業透過在港首次公開招股，集資逾3,500億美元（約2.73萬億港元），香港對內地企業來說非常重要，而中國近年提倡的“一帶一路”亦以美元結算，若中國全面操控香港的話，或將為內地金融業帶來嚴重負面影響。

文章指，習近平不理解金融運作；在國際間取得利益，必須受人尊重及互相制衡等，若中國是間企業，習近平作為CEO不斷犯錯，董事會或已一早辭退。

文章最後指出，資訊流通是金融業最重要的一環，香港擁有新聞自由，是外國企業選址於此原因，亦無憂慮受大陸的新聞及言論自由限制，但近期有美國媒體記者不獲簽證留港反映中國正收緊新聞自由。Calhoun認為即使習近平退位，香港所受的所有破壞已不能挽回，當香港經歷兩個世紀才建立的“金融魔法”一旦消失，這是不能逆轉的，形容非常可惜，或者未來只能在新加坡尋回這些價值。