習近平或未在北京 中國反制美國休斯敦等拍板?

中國與美國正在上演兩國建交以來據知是最為兇險的外交危機，中國駐美國休斯敦總領事館遭限令72小時閉館撤員，中國威脅反制，但反制方案遲遲沒有對外拋出。相反，中國官方媒體與網絡議論紛紛，紛紛要展開報復並更加打疼美國，所指不僅有武漢，更多有香港與上海的美國總領事館。然而，也有息事寧人放軟文章登出。有評論猜測中國反制沒有最後定案，是否等待最後拍板不得而知。據中國官方微妙報告，中國國家主席習近平22日抵達東北視察。

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據自由亞洲今天報道稱，面對美國強大壓力。中方未提具體反制措施。據中國外交部發言人汪文斌表示，美方聲稱中國駐美外交領事機構從事與身份不符的活動，完全是惡意污衊，至於要求關閉駐休斯敦總領事館，更嚴重違反國際法，嚴重破壞中美關係。針對美方的無理行徑，中方必將作出必要反應，維護自身正當權益。

中央社今天引述中國官方媒體消息說，中國國家主席習近平21日下午才在北京主持召開企業家座談會，並作出“以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行”的宣示，22日便前往吉林巡視。

消息沒有提及習近平巡視日程安排。

中國官方媒體指習近平在四平發表重要講話，稱中共從八一“南昌起義”到井岡山，從長征、抗戰到國共戰爭、抗美援朝，“我們一定要牢記‘新中國’來之不易”。習近平提到，要讓14億人民、9000多萬黨員特別是各級領導幹部，很好地學習中共黨史及“新中國”史。習近平敦促“我們一定要守住中國共產黨創立的社會主義偉大事業，世世代代傳承下去”。

不過，據中央社說，習近平21日下午才在北京主持召開企業家座談會，22日便前往吉林巡視，仍未如外界關注般地前往長江、淮河流域巡視洪災。

中國洪災在中國大半土地肆虐，網絡有習近平未去一線視察災情的議論與質疑。中國官方媒體罕見發表消息，指習近平五月就提出要重視水災。但有評論注意到，官方沒有提及習近平親自指揮防汛。

不過，美國突發限令，要求中國72小時關閉駐休斯敦總領事館，通牒式限期到明天星期五截止。中國該總領事館內已經開始運作撤館必要措施，處理銷毀重要文件等。國家層面上，中國強硬表示對等反擊，但至此並沒有措施出台。官方控制的媒體與網絡，反而允許施壓言論滿天飛，這與中國官方應對英國等因香港國安法而有的反制措施迅速推出，形成對照。