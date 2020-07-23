習近平敏感時刻講話:一定要守住中共創立的偉大事業

在中國面臨內外不利環境夾擊之際，中共總書記習近平22日在吉林省考察時說，要牢記“新中國”來之不易，“我們一定要守住中國共產黨創立的社會主義偉大事業，世世代代傳承下去”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述中國官方媒體報道，習近平指：一定要守住中國共產黨創立的偉大事業。

該報道說，習近平21日下午才在北京主持召開企業家座談會，並作出“以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行”的宣示，22日便前往吉林巡視，仍未如外界關注般地前往長江、淮河流域巡視洪災。

中央社綜合新華社、中新社消息，習近平是在22日下午前往吉林省四平市，參觀國共內戰的“四平戰役紀念館”時，作上述表示。官方媒體形容，習近平感慨地說，四平戰役只是中共“領導人民進行武裝鬥爭”過程中的一次重大戰役。中共從八一“南昌起義”到井岡山，從長征、抗戰到國共戰爭、抗美援朝，“我們一定要牢記‘新中國’來之不易”。習近平提到，要讓14億人民、9000多萬黨員特別是各級領導幹部，很好地學習中共黨史及“新中國”史。

根據中國官方媒體說，習近平強調，“創業難，守業更難，我們一定要守住中國共產黨創立的社會主義偉大事業，世世代代傳承下去”。在參觀“四平戰役紀念館”前，習近平在視察四平一個農業示範區時說，中國東北是世界三大黑土區之一，是“黃金玉米帶”、“大豆之鄉”，黑土高產豐產，同時也面臨著土地地力透支的問題。一定要採取有效措施，保護好黑土地這一“耕地中的大熊貓”。