蓬佩奧：印度有機會將供應鏈從中國轉移走

美中關係低迷，美國國務卿蓬佩奧22日大力拉攏印太地區內人口最大的民主國家印度，鼓勵新德里減少在電訊和醫療供應方面對中國的依賴。蓬佩奧還邀請了印度總理莫迪參加下一屆七國集團峰會。

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蓬佩奧在美印工商理事會舉辦的“印度思想峰會”網絡會議上表示，印度有機會將供應鏈從中國轉移走，減少在電訊和醫療用品等領域對中國公司的依賴。

蓬佩奧表示：“我很高興地報告，印度是美國一位冒起中的國防及安全夥伴，在印太地區以至全球範圍皆然。”“印度處於目前的地位，是因為它贏得了世界上許多國家的信任，包括美國。”

中印邊境6月發生嚴重衝突，造成20名印度士兵喪生，中印關係亦跌至谷底。印度國內各方呼籲與包括美國及日本在內的盟友建立更緊密的安全關係。

蓬佩奧指責中國挑起了中印衝突，他說：“解放軍最近發起的衝突只是中共不可接受行為的最新例證。”北京方面則指責是印度軍方“越界”及襲擊中方人員。

印度最近禁止了數十款中國應用，包括頗受歡迎的視頻應用TikTok。在允許中國電信公司華為參與5G網絡的試驗後，印度尚未就華為做出決定。

蓬佩奧表示：“我特別讚揚印度最近決定禁止包括TikTok在內的59種中國移動應用程式，這些應用程式對印度人民構成了嚴重的安全風險。”

另外，印度是世界上主要的仿製藥供應國，其藥品對中國原材料的依賴程度接近七成。印度駐美國大使桑杜（Taranjit Singh Sandhu）表示，新德里對美國公司在印度建廠持開放態度。