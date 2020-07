遭指假證件送機 休斯敦中國總領事斥美國耍把戲

據香港媒體報道稱,美國突然單方面要求中方關閉中國駐休斯敦總領事館後,總​​領事蔡偉當地時間22日接受美國廣播公司(ABC)13台和《國際聚焦》雜誌聯合採訪。他駁斥美方關於駐休斯敦總領館的種種謊言,表示謊話即使重複一千遍,也成不了事實,敦促美方立即撤銷有關錯誤決定,否則,中方必將作出正當和必要反應。

廣告 繼續瀏覽後續

據香港經濟日報今天報道說,中國駐休斯敦總​​領事蔡偉接受訪問,稱美國還是趁早收起這套把戲。蔡偉並稱,許多國家的外交官在離開外國崗位之前,都會先焚毀其內部文件。

美國要求中國駐休斯敦領館人員於72小時內離開,蔡偉表示,此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則,嚴重違反中美領事條約有關規定,蓄意破壞中美關係,十分蠻橫無理。中方對此予以強烈譴責。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則,中方必將作出正當和必要反應。

報道稱,蔡偉並駁斥美方關於駐休斯敦總領館的種種謊言,表示謊話即使重複一千遍,也成不了事實。美方一些政客為了所謂“政治正確”,滿嘴扯謊,但卻置民眾生死福祉於不顧,“到頭來必將害人害己,還是趁早收起這套把戲吧!”

中國駐休斯敦總領使館為中美建交後,中國首個在美總領使館,蔡偉強調,中美40年交往經驗充分證明,兩國合則兩利,鬥則俱傷。正如國務委員兼外長王毅日前在中美智庫論壇上的致辭中指出,中國的對美政策沒有變化,中方仍願本着善意和誠意發展中美關係,希望同美方相向而行,努力構建並共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

同日,美國總統特朗普表示,關閉更多使領館的可能性一直存在(As far as closing additional embassies, it’s always possible.),並指“大家都看到在美國下令關閉後,中方人員在領館內放火,我猜是燒毀文件或紙張,我想知道是怎麼回事。”

該報道說,《紐約時報》引述美國國務院官員, 指控中國駐休斯敦總領事館是中國軍方在美國, 進行盜竊研究成果的中樞, 並指蔡偉和另外兩名外交官, 最近被發現持假證明, 護送多名中國旅客到當地機場乘坐包機離開。

該報道引述《經濟通通訊社23日專訊》稱,對有美國媒體報道稱,中國駐休斯敦總領事和該領館兩名工作人員曾使用虛假身份護送中國旅客到機場,並以此指責中國駐休斯敦領館從事間諜活動。中國外交部發言人汪文斌今日回應稱,中方領事官員進入機場限制區事先經過美方許可,使用的是美國國務院批準的領事證件。中國駐美外交機構工作人員的個人信息都是公開透明的,中方領事官員進入機場限制區域事先經過美方批准,使用的是美方國務院批準的領事證件,目的是照料搭乘航班的中國公民。此事合法、合規,也有很多先例,美方的說法完全是在編造理由,對中方的指責不符合事實。