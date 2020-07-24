中國再啟整治網絡 聚焦自媒體

根據中國國家網信辦周四發布通告說，中國決定從本周五開始在全國範圍內開展集中整治行動，重點針對“擾亂網絡傳播秩序”的商業網站平台和自媒體。

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據自由亞洲報道，中國發起新一輪網絡整治行動，自媒體是重點對象。

據中國國家網信辦周四發布通告說，本次整治行動的重點之一將是“商業網站平台、手機瀏覽器、自媒體違規采編髮布網絡新聞信息、轉載非合規的稿源問題”。另外，當局還將整治炒作熱點話題、散播虛假信息、搞“標題黨”等網絡亂象。同時，他們還將優化移動新聞客戶端和公眾賬號的“正能量”傳播。

該報道說，中國是全球網絡審查最嚴厲的國家之一，屏蔽了大量境外網站。自新冠疫情去年年底爆發以來，網信辦還加大了打擊“網絡謠言”的力度，導致一些媒體機構和個人的社媒賬號被屏蔽、文章被刪除。