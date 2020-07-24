中國大規模採購美國農產品

中國採購推動美國一周玉米出口銷售總量達到254.8萬噸，為2018年3月以來最高，大豆出口銷售總量則達到266.6萬噸，為2018年12月以來最高。美國農業部的每周報告還顯示，對中國的大豆銷量升至169.6萬噸，為2019年3月以來的最高水平。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，中國大規模採購推動美國玉米和大豆出口飆升。芝加哥期貨交易所大豆期貨周四收高，月大豆合約結算價上漲7美分，報每蒲式耳9.06-1/4美元。

根據美國農業部周四表示，7月中旬美國玉米和大豆的周度出口銷售觸及數年高位，受益於中國的大規模採購。截至7月16日當周，中國訂購美國玉米196.7萬噸，為有記錄以來最大單周玉米購買量。

路透社報道稱，即便如此，中國仍需在未來數月大幅增加對美國農產品的購買，以履行中美第一階段貿易協議中第一年365億美元的進口承諾。美國政府數據顯示，1月到5月，中國僅進口價值略超過60億美元的美國農產品。

另外，美國農業部周四稱，民間出口商報告中國購買了13.2萬噸大豆，準備在9月1日開始的2020/21銷售年度交付。美國農業部已經連續八個交易日宣布對中國有新的大豆銷售。

中國上周表示，將堅持今年早些時候與美國達成的第一階段貿易協議，但警告說，若兩國關係繼續惡化，中國將對美國的“霸凌”手段作出回應。