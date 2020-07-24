中國譴責滙豐捏造罪證陷害孟晚舟

華為財務總監孟晚舟的律師向加拿大司法提出終止向美國引渡程序要求之際，中國官方譴責滙豐銀行參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演極不光彩的角色。

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據東網今天報道稱，官媒斥滙豐捏造罪證陷害孟晚舟，行為極不光彩。消息說，中國內地官媒批評滙豐銀行捏造罪證，陷害孟晚舟。

加拿大卑詩省最高法院周五（24日）公布華為太子女孟晚舟引渡案的下一階段庭審證據材料，內地官媒指出，根據公開證據表明，所謂“孟晚舟案”完全是美國一手炮製的政治案件，罪名純屬虛構，指控不堪一擊；官媒又批評，滙豐銀行參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演極不光彩的角色。

該報道說，官媒引述美國向加拿大法院提交的《案件起訴記錄》稱，孟晚舟對滙豐“隱瞞”了華為與香港星通技術有限公司（簡稱香港星通）的關係，“誤導”滙豐繼續向華為提供銀行服務，滙豐因此違反美國對伊朗制裁法案，面臨民事和刑事罰款的“風險”，孟晚舟對滙豐構成“欺詐”；惟案件“唯一關鍵證據”是孟晚舟交給滙豐的一份PPT文件，當中包括PPT全文，以及滙豐與華為的業務郵件紀錄。

惟官媒指出，香港星通是華為在伊朗地區的合作夥伴，二者關係脈絡清晰；華為曾持有香港星通的股份，孟晚舟也短暫擔任過該公司的董事；惟早在2007年，華為已出售所持有的香港星通股份，孟晚舟也在2009年4月辭去該公司董事會職位。此後，雙方保持正常業務往來。期間，滙豐始終知道華為的伊朗業務，完全知曉華為與香港星通的關係，並了解香港星通在伊朗的業務情況。

據東網指，官媒炮轟，滙豐為自圓其說，也為強化“罪證”效力，聲稱“只有‘初級’員工清楚華為與香港星通的關係，但這些‘初級’員工沒將相關信息傳遞給‘高級’管理者，導致後者只能依賴孟晚舟提供的PPT判斷風險”，只有“基層知道，高層不知道”這一說辭純屬無稽之談。