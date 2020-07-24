休斯敦中領館抗爭拒關門 後果會怎樣?

中美角力針鋒相對。對於美國國務院要求中國駐休斯敦總領事館在周五（24日）前關閉，中國駐休斯敦總領事蔡偉表示，中國駐休斯敦總領事館將會持續開放，“直到另行通知”。據香港經濟日報今天報道，探中國休斯敦總領事館“不撤” 美國可以怎樣？報道引述分析認為，鑒於中方已經向美國實施報復，關閉成都美國領事館，中國休斯敦領事館人員長期堅持不走，令局勢有機會進一步升級的機會不會太大。

廣告 繼續瀏覽後續

據香港經濟日報今天報道稱，無視被勒令閉館，中國駐休斯敦總領事稱領館持續開放。據美國政治新聞網站POLITICO部道，蔡偉受訪時表示，對於美方下令關閉，中國表示抗議，中國駐休斯敦總領事館將會持續開放，“直到另行通知”。他說：“今天我們仍正常運作，明天再看看會發生什麼事。”據蔡偉說，美方21日下令關閉中國駐休斯敦總領事館，中國認為此舉違反了規範外交關係的國際協議，中國已要求美國撤銷此令。

據報道提到，蔡偉強調，他是中國政府在休斯敦的主要代表，但中國問題專家表示，他不太可能有權力自行決定是否繼續開放中國駐休斯敦總領事館。

另一方面，中國也做出反制。中國外交部今日通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可。美國駐成都總領事館成立於1982年，領事範圍涵蓋四川、重慶、貴州、雲南和西藏自治區，極具戰略意義。

據香港經濟日報說，中美鬥法激烈升級。美國特朗普政府下令關閉中國駐休斯敦總領事館，中方周五（24日）還以顏色，要求美國駐成都總領事館在下周一走人。而在此之前，中國駐休斯敦總領事蔡偉向美國傳媒表示，美方要求不符合國際公約，休斯敦總領館會“持續開放直至另行通知”。國際法則規定，使領館不受侵犯；美國下了令逐客，假如中方不撤，美國可以怎樣？中國駐休斯敦領館若不走，美國可怎樣？

據該報說，這相信會造成嚴重政治僵局，並可能是前所未見。除非美方出動武力解決，或以切斷領事館水電等強硬辦法驅趕，否則仍只能以外交協商解決。

一個或者可以參考的例子，是1984年利比亞駐英國大使館事件。當年使館內有人，向館外反卡紮菲示威者開槍，導致1名英國女警死亡，另外10人受傷。

英國警方隨即封鎖使館，禁止所有人出入；英國亦與利比亞展開談判，但由於利比亞堅持拒絕英方人員入館，英國數日後決定與利比亞斷交，並要求利方人員一周內撤走。

分析認為，鑒於中方已經向美國實施報復，關閉成都美國領事館，中國休斯敦領事館人員長期堅持不走，令局勢有機會進一步升級的機會不會太大。