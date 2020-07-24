何由擇關成都領館 王立軍舊案與台灣妻?

美國要求中國72小時之內關閉駐休斯敦總領事館案未落，中國決定關閉美國在成都總領事館。評論指作為報復，中國選擇關閉美國在成都的總領事館，回擊程度雖然不及如果下令關閉香港或上海的總領事館造成美國疼痛厲害，但成都美國總領館仍然是微妙選擇。除了早先撬動中美關係的王立軍逃至該館政治避難事件仍然敏感，台灣媒體注意到美國在成都總領事的夫人是台灣女作家。不過，該總領事本月任職屆滿，尚沒有離任。此前有消息說，美國官方或不接受中國下令關閉香港或上海的美領事館。

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據中央社今天報道稱，遭中國要求撤館，美國駐成都總領事是台灣女婿。消息稱，中國今天下令美國關閉駐成都總領事館。美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax），原任期只到7月，但因故留守成都至今。他的夫人是台灣作家莊祖宜，育有兩子，一家人因武漢肺炎疫情相隔兩地。

中國要求關閉美國駐成都總領館消息傳出後，莊祖宜的友人紛紛到她的臉書留言，詢問是否得以全家團聚。

莊祖宜先前在臉書、微博發文，2019冠狀病毒疫情在武漢爆發後，她在2月1日收到通知，美國政府要求外交人員眷屬必須立刻返美。莊祖宜2月3日因此先帶着孩子從成都撤返美國，林傑偉繼續留守成都總領館，一家人分離迄今。據莊祖宜發文顯示，林傑偉的任期到7月結束，將派回華盛頓。但她在21日發文寫道：“本來興高采烈的期待這個周末終於能全家團聚，結果昨天接到大使的電話，說需要Jim繼續待下去，說不準多久，要我多擔待。孩子一個大哭，一個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢？”

中央社引述香港南華早報23日消息稱，中國將關閉美國駐成都總領事館，以報復美方日前要求中國72小時內關閉駐休士頓領事館。莊祖宜得知後回應，“目前都還是臆測”。

不過中國外交部今天上午宣布，已通知美國駐中國大使館關閉駐成都總領事館。多位莊祖宜的友人與粉絲隨後到她的臉書（Facebook）留言關心，並祝他們全家早日團聚。

中央社該報道稱，至截稿，莊祖宜尚未回應。