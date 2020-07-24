孟晚舟的律師申請中止執行美國引渡程序

中國華為首席財務官孟晚舟的律師向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序。其提出請求的理由，有部分是基於律師聲稱美國總統特朗普和其他政府高官企圖利用孟晚舟做為貿易爭端討價還價的籌碼，從而破壞了司法程序。孟晚舟的律師稱，特朗普所稱的願意在必要時干預此案構成“冒犯和脅迫”。

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據路透社報道，根據周四公布的文件顯示，華為首席財務官孟晚舟的律師向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序。孟晚舟的律師指控特朗普營造脅迫氛圍。孟晚舟被捕後不久，特朗普對記者表示：“如果我認為它對國家有利，如果我認為它對達成有史以來規模最大的貿易協議有利—這至關重要—對國家安全有利—我肯定會在認為必要的時候干預的。”

據孟晚舟的律師稱，特朗普所稱的願意在必要時干預此案構成“冒犯和脅迫”。

路透社報道說，孟晚舟2018年12月於溫哥華國際機場遭到逮捕，是應美國政府司法互助的要求。美國當局指控她在華為與一伊朗營業公司的關係上誤導了滙豐(HSBA.L)，導致滙豐可能因違反美國對伊制裁規定而遭到罰款及懲處。

孟晚舟律師在文件中還指控美方在案件證據方面誤導加拿大，導致對孟晚舟不利，稱美國遺漏證據是“遠遠沒有做到本應有的盡職、坦承和精確水準。”

該報道稱白宮與美國國務院未立即回覆置評請求。

引渡聽證會預定在2021年4月底告一段落，不過雙方都不能對最終裁決提出上訴。

據路透社報道，5月，加拿大一法官裁定美國對華為孟晚舟的指控符合雙重犯罪標準，意味着加拿大司法當局將孟晚舟引渡案消除了第一道障礙。