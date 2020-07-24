查解放軍背景 美FBI20多城約談中國留學生 美公開證實一人藏舊金山總領館

據美國聯邦調查局FBI國家安全部門執行副主任John Brown在一份聲明中表示，“在對全美超過25個城市的中國人民解放軍成員進行的約談中，FBI發現這些人均隱瞞了與軍方真實關係，欺騙美國和美國人民。”

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據路透社報道，FBI約談全美20多個城市的中國籍簽證持有者，懷疑他們與中國軍方有關。

美國司法部周四也表示，美國聯邦調查局(FBI)已在20多個美國城市約談了其認為隱瞞了中國軍方成員身份的簽證持有者。據美國司法部表示，已逮捕三名涉嫌簽證欺詐的中國公民，而第四名嫌疑人仍在中國駐舊金山總領館尋求庇護。美國認為這四人是偽裝成研究人員的中國軍方成員。

FBI國家安全部門執行副主任John Brown在一份聲明中表示，“在對全美超過25個城市的中國人民解放軍成員進行的約談中，FBI發現這些人均隱瞞了與軍方真實關係，欺騙美國和美國人民。”

據路透社說，法院文件顯示，FBI認為中國駐舊金山總領館自6月末以來一直給一名嫌疑人提供庇護。除非受到邀請，否則美國執法部門不能進入外國大使館或領事館，且大使等某些高級官員享有外交豁免權。