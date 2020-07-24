歐盟因國安法將限制對香港的出口

歐盟準備針對港版國安法限制對香港的出口。路透社引述歐盟一份草案報道說，歐盟將限制用於監視或鎮壓的設備出口到香港。在此期間，歐盟不會和香港展開任何新的商討。路透社記者報道稱，該份文件獲得了歐洲大使的支持，歐盟在報告草案中表示，歐盟將限制出口特定的敏感技術和設備到香港，尤其是在有理由起疑的情況下，用於截獲內部通訊、網絡監視等用途的設備將不得出口至香港。

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歐洲聯盟22日公布香港政經發展年度報告，強調香港自2019年以來，在自治、穩定及自由等方面都面臨嚴峻挑戰，而且在2020年進一步升高。特別是中國實施港區國安法，使得歐盟更加憂慮一國兩制原則和香港自治遭破壞。報告強調，歐盟對此不會袖手旁觀，正致力採取行動。

香港特區政府回應歐盟涉港報告

香港特區政府23日回應歐盟委員會報告，重申特區事務屬中國的內部事務，任何其他國家都無權直接或間接干預。

特區政府發言人說，希望國際社會客觀持平看待香港的發展。回顧過去一年發生的事，報告似乎聚焦在港企業面對的政治壓力和干預有所增加，但忽略了不少企業因為支持中國或政府的見解，而被暴徒針對性地破壞。

發言人又指，報告提到去年區議會選舉“和平”地進行。但實際情況是在選舉日前，包括有候選人在內的人士受到襲擊及財物受到毀壞。執法機關正跟進調查選舉涉及違法行為的投訴。