環時民調：要報復最好關大陸以外的美駐香港總領事館

中共黨媒人民日報下面的小報環球時報所進行的民調顯示，如果北京要報復駐休斯頓總領事館被美國下令關閉，北京最應該關掉美國駐香港及澳門總領事館作為報復。該報總編輯胡錫進亦在其個人微博鼓吹應該關閉上述的美國使館，作為一個夠份量的報複目標。

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接受調查有65%投票贊成美國駐港總領事館是中國應該報復的目標，其次是廣州和成都，分別得票10%和7%。

擅長於鼓吹民族主義的環球時報在美國下令中國關閉駐休斯頓總領事館後，進行了上述的民調。中國外交部譴責美方的行動，並呼籲華盛頓糾正錯誤。

南華早報周四引述消息人士指出，北京極可能關閉美駐成都總領事館作為報復的目標。

大陸“觀察”網站進行的另一個調查則顯示有66%受訪者贊成關閉美駐港總領事館，余次是廣州的18%和成都的7%。總共有8.3萬人接受了觀察網的民調。

南華早報指，北京不大可能關閉美駐港總領事館，但兩項民調都似乎顯示，大陸網民大部分都相信香港的示威活動，是美國所煽動的。

報道引述成都國際問題研究所的所長龍興春（譯音）說：“中國人民對香港社會動蕩感到憤怒，（美國）香港人權及民主法案又嚴重干涉中國的內政。”

中國社科院美國專家劉衛東同意此說，指出中國不少人認為美國干涉香港事務而感到憤怒，所以中國應該關掉香港的美國使館，防止美國介入香港。