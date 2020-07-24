疑新過招 休斯敦總領館今天開不開?

美國國務院要求中國駐休士頓總領事館在24日前關閉，美國政治新聞網站POLITICO昨天報道，中國駐休士頓總領事蔡偉表示，不會關閉總領事館。至此，尚且沒有中國駐休斯敦總領事館是否開館維持服務的進一步消息。

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據中央社今天稍早報道稱，美國下令關閉，中國駐休士頓總領事館持續開放。

據該報道，中國駐休士頓總領事蔡偉接受POLITICO內容包羅萬象的訪問時表示，對於美方下令關閉，中國表示抗議，中國駐休士頓總領事館將會持續開放，“直到另行通知”。他說：“今天我們仍正常運作，明天再看看會發生什麼事。”他並未進一步說明。

蔡偉說，美方21日下令關閉中國駐休士頓總領事館，中國認為此舉違反了規範外交關係的國際協議，中國已要求美國撤銷此令。蔡偉說：“我們認為美方的要求…不符合‘維也納領事關係公約’，也不符合國際慣例或（外交）準則，違反中美領事條約。”據蔡偉稱，“我們為最壞的情況做好準備，但我們也提出強烈抗議…因此，我們敦促美國放棄並撤銷那個錯誤的決定。”

據中央社說，“南華早報”報導中國可能關閉美國駐成都總領事館之際，蔡偉做此發言。美國駐成都總領事館成立於1982年，領事範圍涵蓋四川、重慶、貴州、雲南和西藏自治區，極具戰略意義。

蔡偉強調，他是中國政府在休士頓的主要代表，但中國問題專家表示，他不太可能有權力自行決定是否繼續開放中國駐休士頓總領事館。

約翰霍普金斯大學社會學系及高等國際研究學院偉森費特政治經濟學教授、知名中國問題專家孔誥烽說：“如果休士頓總領事館可以不聽北京的話，就自行做決定，我會非常驚訝。關於該做什麼，他們必須等待北京發號施令，如果北京和美國私底下談過話，討論情況，我也不意外。”據他指出：“北京可能會在最後一刻才對休士頓總領事館下達指令。”

據中央社說，中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評要求。