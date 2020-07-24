維吾爾人：穆斯林世界震耳欲聾的沉默

法國《快報》周刊網站7月24日刊出分析文章指出，國際社會批評中國虐待維吾爾人的聲音越來越多之際，伊斯蘭世界卻顯得非常的審慎低調。

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《快報》周刊的文章說：“沉默就意味着同意”。在中國西部，上千萬這個民族的穆斯林遭到中國政權的殘暴鎮壓。每個月都有維吾爾再教育營的可怕細節曝光，就像詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）的德國研究員鄭國恩（Adrian Zenz）所說：大規模關押，洗腦，對婦女進行節育。所有的調查報告都提及有一百萬維吾爾人被拘禁在中國當局所說的“職業培訓中心”。

在這種情況下，許多人對穆斯林世界“震耳欲聾”的沉默感到驚訝。而且更糟糕的是，7月初，沙特阿拉伯，伊朗，埃及和巴基斯坦在聯合國人權理事會第四十四屆會議上，與大約40個國家一道，簽署了支持中國的宣言！這個宣言讚揚北京打擊“恐怖主義”。而恐怖主義正是當局關押維吾爾人的借口。

沉默的穆斯林

那麼，為什麼伊斯蘭世界對中國這般寬容？該分析解釋說，首先因為某些穆斯林國家自己的所為與中國差不多，因此不合適對中國的做法表示憤怒。法蘭西學院（Collègede France）的阿拉伯世界當代史主席亨利·勞倫斯（Henry Laurens） 觀察到，大多數中東專制政權都贊成中國式的發展模式，並且認同為鎮壓辯護的反恐理論。

另一個原因是，世界第二大強國的經濟打擊力道足以使穆斯林國家當局保持沉默。阿拉伯當代歷史學家亨利·勞倫斯指出，這個地區（新疆）是絲綢之路的走廊，有關國家正在全力打中國牌。而北京倡導的巨大商業基礎設施項目，可用數十億美元巨資，吸引那些需要用錢平息本國社會憤怒的政權。而最近這些國家的社會憤怒，因為冠狀病毒（Covid-19）危機和油價下跌而加劇。法國國際關係學院中東項目負責人多羅苔·施米德（Dorothée Schmid）介紹說，去年中國舉行有關中東的研討會上，幾乎沒有人敢提維吾爾人的事。中國的威懾能力是巨大的。

表面的團結

這位中東問題研究員還指出一個明顯的事實：在伊斯蘭宗教中，烏瑪（穆斯林社群統一體）的概念，在很大程度是一個幻想。認為世界各地穆斯林的心臟以同樣節奏跳動，知道遠方兄弟處於危險之中就足以引起普遍憤慨……都是虛幻的。

該文說，最後，有這樣一個觀察結果：在穆斯林的集體想象中，維吾爾人僅僅是因為沒有一個良好的聲譽。另外，由於維吾爾的特徵是突厥，而非阿拉伯，所以維吾爾族群更接近埃爾多安的土耳其。惟今天的土耳其已經和中東大部分地區都鬧翻了臉，只有卡塔爾除外。

法國《快報》周刊說，如果我們查看據稱是由維吾爾人實施的攻擊清單，這個方程式就更複雜了：2013年底到2014年，中國發生了一些聳人聽聞的致命襲擊事件。另外在泰國的襲擊（2015年），在土耳其的襲擊（2017年）都受到媒體都廣泛報道。更有甚者，是一些走向極端的維吾爾人加入ISIS，成為激進戰鬥員。

譴責緬甸比譴責北京容易

該文說，毫無疑問，上述濫殺行為解釋了為什麼維吾爾人沒有獲得與羅興亞人相同的國際關注。後者是在緬甸遭到殘酷對待的穆斯林族群。他們的命運在2017年引發國際社會的不安。法國國際關係學院中東項目負責人多羅苔·施米德說，“羅興亞人沒有在伊斯蘭國ISIS境內發動過任何襲擊”。事實上，那時候的外交也沒有現在這樣冷漠。當時沙特大使館譴責了“暴行”。埃爾多安向緬甸政府首腦昂山素季表示了“穆斯林世界”的深切關注。法國快報周刊說，應該相信，批評排名第73的大國（緬甸）受到報復的風險，要小於攻擊北京。