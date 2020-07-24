習近平指示核心技術一定要掌握在自己手裡

美中衝突加劇之際，中共總書記習近平23日在吉林省考察時提到“核心技術要掌握在自己手裡”，並要求推動黨組織向基層延伸，把基層的工作做好，才能“任憑風浪起，穩坐釣魚台”。

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據中央社今天報道稱，習近平指核心技術一定要掌握在自己手裡。

美國以保護智慧財產權與人民個人資訊為由，於當地時間21日要求中國駐休士頓總領事館在72小時內關閉。中國外交部形容這是美方對中方採取“前所未有的升級行動”，並揚言報復。中央社說，就在美中關係緊張之際，習近平22日仍前往吉林巡視。綜合央視網、新華社消息，習近平23日下午在視察中國一汽集團研發總院，察看“紅旗”等自產汽車時說，“關鍵是關鍵技術、核心技術要掌握在自己手裡，我們就要立這個志向，一定要把我們的民族品牌搞上去”。

報道稱，習近平也提到，受疫情（2019冠狀病毒疾病）影響，今年中國大學生就業面臨一些困難，但是黨和政府還是全力以赴，把它作為今年經濟工作的重中之重，解決民生問題的重中之重，爭取使大學生都能找到工作。

習近平又說，大學生的擇業觀也要擺正。找到自己的定位，投入到踏踏實實的工作中，實現自己的人生理想。

習近平前往長春市寬城區團山街道長山花園社區黨群服務中心時則說，提高社區治理效能，關鍵是加強黨的領導。要推動黨組織向基層延伸，把基層的工作做好，這樣才能“任憑風浪起，穩坐釣魚台”。

該報道稱，習近平22日下午前往吉林省四平市，並在參觀國共內戰的“四平戰役紀念館”時提到，要牢記“新中國”來之不易，“我們一定要守住中國共產黨創立的社會主義偉大事業，世世代代傳承下去”。