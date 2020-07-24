英國每年對華援助7160萬英鎊 今後或砍

英國國際發展部（DFiD）周三（22日）公布數據指，英國政府一年向中國提供多達7160萬英鎊（約7.1億港元）的援助，引起民眾反對。英媒周四（23日）報道，英國外交大臣藍韜文下令大減29億英鎊（約287億港元）的對外援助，將對中國開刀。英國《每日快報》進行的民調亦顯示，98%受訪者要求政府中止這種對外援助。

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據東網今天報道，一年7160萬鎊援華挨轟，英國外相下令減對華援助。

英國國際發展部DFiD最新公布的數據顯示，英國政府於2018年向中國提供7千多萬英鎊的援助，比2017年的援助大增29%，但中國的經濟規模事實上比英國大5倍。這些援助包括直接對華援助，以及通過聯合國或歐盟的援助，主要用於培訓小學老師、打擊非常野生動物交易等，亦有些用來協助與英國競爭的公司。

據該報，中國與西方國家近來因香港、新彊人權、新冠肺炎疫情等問題關係緊張，執政保守黨下議員施志安（Iain Duncan Smith）質疑，為何英方要向“違反所有規則”的國家送錢。英國《每日快報》其後進行的民調亦顯示，98%受訪者要求政府中止這種對外援助。消息指，藍韜文下令削減今年的對外援助項目，大部分都涉及中國，但他強調仍會將國民總收入的0.7%用於國際發展。