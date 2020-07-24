華春瑩斥蓬佩奧想對中國搞新十字軍東征

美國國務卿蓬佩奧23日表示，自由世界若不聯手改變中共，將等著被中共改變。中國外交部發言人華春瑩今天在推特表示，蓬佩奧想對中國“搞新的十字軍東征”，形象地展現了“蚍蜉撼樹”。

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據中央社今天報道稱，華春瑩：蓬佩奧想對中國搞新十字軍東征。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於當地時間23日以“中共與自由世界的未來”為題，於加州尼克森總統圖書館發表對中國政策演說。他表示，美方過去盲目與中國交流作法失敗，面對中共應採取“不信任並查證”政策，自由世界若不聯手改變中共，將等着被中共改變。

該報道稱，華春瑩於北京時間24日上午近11時左右，在個人推特（Twitter）以中英文形式發文表示，蓬佩奧的演說表明他想把自己塑造成21世紀的杜勒斯（John Foster Dulles），在一個全球化的世界對中國搞新的十字軍東征。據華春瑩並宣稱，蓬佩奧的所作所為“形象地展現了什麼叫‘蚍蜉撼樹’”。

據華春瑩又說，“現在是到了全世界所有愛好和平的人站出來阻止他（蓬佩奧）給世界造成更大危害的時候了”。

據中央社說，杜勒斯為第52任美國國務卿，是美蘇冷戰早期重要人物，主張強硬態度對抗蘇聯。