蓬佩奧“重磅”演說差點沒公開呼籲中國人民推翻共產黨

美國國務卿蓬佩奧接近尼克松（港譯尼克遜）總統五十年前訪華破冰之旅的日子，在尼克松總統圖書館發表演說。他在演說中直指中共總書記習近平是“一個已經破產的獨裁主義篤信者”，又敦促盟國和中國人民攜手與美國合作，改變共產黨的行為。

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華爾街日報形容蓬佩奧這篇演說差點沒公開呼籲中國人民推翻共產黨。

根據報道，蓬佩奧說，中國共產黨其實“恐懼中國人民說的真話猶甚於任何一個外國的敵人”而美國“必須要與中國人民交往，發揮力量”。

蓬佩奧這篇名為《中國共產黨與自由世界的未來》的演說，是特朗普政府高層官員最近數周以來針對中國發言的一個總結。在這篇措辭毫不含糊的演說之前，美國對中國採取了多個行動，包括制裁、軍事演習以及對中方人員的起訴。兩國關係已跌至數十年來的最低點。

特朗普政府這個星期更採取史無前例的行動，下令中國在72小時之內關閉駐休斯頓總領事館，指控該使館以及其他中國外交辦事處進行經濟間諜活動以及簽證欺詐。北京揚言將會報復，但未透露詳情。

美國外交官員預期中國或會對美國駐中國7家使館其中之一作為報複目標，並且已經準備好下一步的對應行動。

蓬佩奧發表演說前接受華爾街日報訪問，他拒絕透露休斯頓使館關閉之後的美國如何應對中國的報復，只說下一步要視乎北京。他形容美國此舉是為了國家安全和保護休斯頓地區的能源和醫療等知識產權的必須。

他形容美國的政策只不過是補償過去兩國關係不平等地偏向北京，“而我們美國對中國的侵略已有數十年的不作為”。