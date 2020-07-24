長江3號洪水來了 三峽大壩防洪或危急

中國湖北省應急管理廳今(24日)指出，長江2號洪水昨天(23日)“溫柔”過境武漢，並沒有造成武漢段水位快速上漲，但同時，長江3號洪水也正在形成，長江防洪面臨十分嚴峻的形勢，根據目前三峽大壩出庫水量預測，長江主流荊江河段的重要控制站監利站將在今日突破最高防洪水位。

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據聯合新聞網今天報道稱，長江3號洪水逼近 三峽大壩防洪情況危急。

根據中國中央氣象局預報，昨晚至今日，湖北省西部和北部有陣雨或雷陣雨；截至昨晚20時，三峽大壩出庫水量160.15公尺，入庫水量每秒33000立方公尺，出庫水量每秒43300立方公尺，據此預測荊江河段重要控制站監利站將在今日突破最高防洪水位，最高恐達到37.4公尺，超過最高防洪水位0.17公尺。

屋漏偏逢連夜雨，中國中央氣象台預計，未來4天西北、西南、江南、江淮將出現強降雨，部分地區將有大暴雨；​根據中國水利部網站消息，受降水影響，長江上游將有一次明顯洪水過程，中下游主流及兩湖維持高水位；淮河主流部分河段水位重新升高，並維持超警戒水位，安徽省水文局今晨持續發布洪水紅色預警。

該報道說，而湖北省防汛抗旱指揮部及湖北防汛部綜合目前情勢後研判，近期長江上游發生強降雨，長江3號洪水正在形成，三峽水庫可能進一步加大泄洪量，監利站超過最高防洪水位的幅度還會增加，荊江大堤及以下堤防將長時間高水位擋水，據湖北水文局專家預計，本月底前，長江武漢關水位仍將保持在28公尺左右的高水位運行，防洪情況危急。