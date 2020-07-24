阿里巴巴或獲權助翻防火牆 中國留學生可續境外網課

中國阿里巴巴集團抓住疫情期間出現的新商機：幫助外國大學規避中國嚴格的互聯網管控，使中國大陸學生能來上網課。據阿里雲稱，“這不應該與政治扯上關係。”

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據路透社今天報道說，駕起阿里雲，中國留學生翻牆上網課。

疫情導致校園關閉之後，很多中國學生回國居家學習，但卻因所謂的中國防火牆而難以觀看直播課或訪問課程資料。防火牆不但會屏蔽政府認為敏感的網站，比如Alphabet的谷歌，而且還會降低可以訪問的海外網站的加載速度。多家大學協會對路透社表示，疫情開始在全球擴散之後不久，阿里巴巴雲業務部門就與會員學校接洽，推介一個可在48小時內建立起來的網絡訪問路徑，在大學官網與中國大陸學生之間起到橋樑作用。

這套網絡是阿里雲獨一無二的提案，以營收來看，阿里雲是全球第三大、中國最大雲端服務業者。與阿里巴巴龐大的主營電子商務業務相較，阿里雲的營收相當有限，不過該公司正積極推廣其服務，並計畫未來三年斥資280億美元對新一代數據中心投資。

根據最新統計數據，中國2018年留學海外的學生數量總計662,100人，顯示出深具市場潛力。

該報道引述阿里雲，“在疫情艱困時期，雲端技術在協助人們適應新常態方面扮演重要角色。我們的技術提供了一個解決方案，滿足學生持續學習的重要需求，”阿里雲又稱，“這不應該與政治扯上關係。”據阿里雲在一份聲明中稱，“學校可以自行管理這些服務，學生的線上活動可以免於受到惡意攻擊或連上有害的網站。”