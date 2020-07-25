台灣呼籲各界正視中國滲透與擴大不當影響力的威脅

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)23日發表演說，肯定台灣的民主發展，重申美國對台灣等區域夥伴的支持。台灣外交部回應表示，無論中國採取什麼手段在國際社會打壓台灣，台灣絕不會退卻，並將在既有良好基礎上，持續與美國及理念相近國家合作，善盡國際社會成員責任，共同捍衛民主制度，及立基於規則的國際秩序。

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蓬佩奧是美西時間23日在加州尼克松紀念圖書館發表演說。台灣外交部感謝蓬佩奧代表美國政府展現對台灣的一貫堅定支持，並不斷公開為台灣仗義執言。外交部還呼籲各界正視中國滲透與擴大不當影響力的威脅。

台灣外交部指出，蓬佩奧在演說中提到，前總統尼克松（Richard Nixon）約50年前開啟與中國交往，希望促成中國改變，以追求更自由安全的世界，卻換來中共剝削自由開放的社會，而當時被邊緣化的台灣友人，卻蛻變為蓬勃發展的民主政體。

蓬佩奧也提到，美國各部會已對中共採取反制措施，例如國防部加強在南海及台灣海峽的航行自由任務；國務院則要求關閉具間諜及智慧財產竊取活動中樞功能的中國駐休斯敦總領事館；還有，為應對來自中國的挑戰，美國將籌組民主自由新陣線。

另外，美國聯邦參議院23日表決通過2021財政年度國防授權法，納入多項友台內容，包括重申「台灣關係法」及「六項保證」、支持對台軍售，以及與台灣聯合進行實戰訓練與軍演；美國國會也要求國防部派遣醫療船停靠台灣港口，以延續台美在防疫領域的合作；並要求美國應貫徹執行「亞洲再保證倡議法」(ARIA)，常態性售予台灣防禦性武器。

對此，台灣外交部表示，感謝美國國會近年持續透過年度國防授權法案，積極推動深化台美軍事安全合作交流，彰顯美國國會對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視與支持。外交部將密切關注法案後續審議情形，並與相關行政部門保持密切聯繫。