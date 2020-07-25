孟晚舟提新文件  控美方選擇性引用對她不利證據

華為的財務長孟晚舟，為防止被加拿大引渡到美國 ，向加拿大法庭提出新的法庭文件，指稱美國政府拿她當作與中國談 判的籌碼，並在證據上誤導加拿大法院。

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中央社報道，孟晚舟在新的法庭文件中質疑數項美方指控，並舉 出幾個她認為美方為私利而歪曲事實的例子。

根據她提出的法庭文件，美國在這起對她不利的案 件中「不當剪接」相關紀錄，包括選擇性地引用證據， 以「支持（她應負）刑事責任的說法」。

美國政府先前引用一項關鍵證據佐證孟晚舟說謊， 即2013年8月孟晚舟給香港滙豐銀行的PowerPoint檔案 ，共有16頁。孟晚舟的律師團針對這項證據反擊。

律師團表示，美國政府選擇性引用這份檔案，誤導 了加拿大卑詩省最高法院，美國針對孟晚舟及華為的案 件紀錄略去其中兩頁「高度相關的資料」，令人覺得孟 晚舟從未向滙豐銀行告知星通與華為在伊朗有生意往來 ，或華為與星通持續有商務關係。

律師團表示，檔案第6頁和第16頁顯示，孟晚舟其 實對滙豐銀行相當坦誠，資料提到「作為華為的生意夥 伴，星通在伊朗與華為在銷售及服務上合作」，以及華 為「與星通有正常且可控的商業合作」，意味華為掌控 星通，而這些資料都被美方略去。

中央社報道說，加拿大在美國要求下，於2018年12月1日在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟。加拿大法庭預計在2021年初就引渡做出決定。