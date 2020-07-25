對美駐港總領館“落選”大失所望香港工聯會要求北京關館

美國駐港總領事館一直被香港建制派人士指控為香港動亂的背後黑手。圖為總領事史墨客早前到香港電台接受訪問。

香港左派工聯會顯然對北京24日未選中美國駐美總領事館作為報復的目標而大感失望，遂發起網上聯署要求支持關閉他們認為是香港動亂背後煽動者的美駐港使館，“恢復香港安寧”。

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美國本周三下令中國72小時關閉駐休斯頓總領事館後，中國外交部予以強烈譴責，形容美國行動“瘋狂”，並揚言報復。北京24日終於宣布，下令美國關閉駐成都總領事館，作為報復的目標。但在此同時，被美國下逐客令的中國駐休斯頓總領事蔡偉接受美國傳媒Politico訪問時，卻居然效法清朝總督葉名琛“不降、不走、不和”伎倆，拒絕關館走人。

根據大陸黨媒環球時報以及“觀察網”分別進行的民調顯示，大陸約有七成接受調查的網民都要求北京關閉美駐港總領事館，其次才輪到美駐廣州總領館，百分比大約在10%左右，至於美駐成都總領館，只有個位數字的百分率支持，因此北京這次選擇成都而非香港，顯然令大陸一眾小粉紅大失所望。

不過香港的工聯會卻與大陸的民眾同一鼻孔出氣，他們同樣對香港“落選”感到失望，遂發起網上聯署，希望北京追加香港作為報復的另一目標。

工聯會24 日發起的網上聯署，呼籲支持關閉美國駐港澳領事館，並 hashtag（#） 聯署的三個重點，“強烈譴責美國粗暴干預中國內政”、“堅決維護我國主權及安全”、“支持終止美國駐港澳領事館運作”。

名為“支持關閉美國駐港澳領事館”的聯署聲明，開宗明義“強烈譴責”美國的做法，指這做法蠻橫無理，是“對中方的政治挑釁”，嚴重違反中美領事條約、國際法和國際關係基本準則，這說法基本上與中國外交部如出一轍。

聲明指，中國在政策對等的原則下實施反制措施，維護國家主權和尊嚴，合情合理。工聯會認為，應停止美國駐港澳總領事館運作，關閉“煽動本地政治不穩的基地，讓香港恢復安寧”，並呼籲美國停止一切挑釁、煽動的舉措，免自招損失。

其實香港愛黨愛國人士已於23日即美國下令關閉休斯頓總領館的翌日，已經在美駐港總領事館門前示威。保衛香港運動發起人傅振中等5人，在美駐港總領館門前高舉譴責美國粗暴干涉中國內政的標語，但美方拒絕派人接收請願信。