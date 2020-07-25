歐盟草擬限制向港出口監控技術 不準備似美國般掃蕩性制裁

7月25日星期六，本台駐布魯塞爾站，南華早報，中央社等引述路透社消息，稱根據一份路透社拿到的文件，歐盟27國已經在準備限制向香港出口用於監視的技術，此舉目的是避免中國政府使用一些軟件和器材，截獲通訊。

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路透社稱，拿到的這份文件顯示，歐盟已在計畫修改與香港之間的簽證協議，同時施加商貿制裁。這些措施將有可能從下個星期二7月28日起生效，但路透社強調，現在還沒有一錘定音。

另外根據南華早報的補充報道，根據該報拿到的文件，歐盟本次準備的決策當中還包括與香港的避難協定問題，增加與香港學生與大學的合作，引渡問題等。這份草案下周二發行，已經得到了歐洲理事會的同意，當中“勾畫了一個聯動的一攬子機制，應對港版國安法”，這一機制將通過歐盟統一或者成員國來執行，但並不準備針對中國政府或者中國的政府官員採取任何直接的行動。剛剛過去的星期五，中國談判隊和歐盟還完成了雙邊投資協定第31輪對話，但沒有任何明顯的突破。

從6月30日以來，港版國安法引發了歐盟對香港問題的關注，歐盟多次表示關切和憂慮，本次籌畫的多項內容若得以實現，將會從譴責上升到實際行動。南華早報指出，歐盟本次行動，雖然不如美國針對中國的動作掃蕩範圍要廣，但將更加具有針對性，將更少波及其他香港需要的消費產品，而且布魯塞爾方面也明確表示，不希望完全孤立香港，所以將只針對香港自治權潛在受損的內容，來加以限制。