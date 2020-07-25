美方強行進入中國總領館 北京：強烈不滿

在美國政府的閉館命令生效後，美方執法人員強行進入中國駐休士頓總領事館。中國外交部發言人汪文斌7月25日表示，館舍是中國的財產，中方對此強烈不滿和堅決反對，將作出必要反應。

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中國外交部網站晚間以汪文斌答記者問的方式，對美國的相關行動作出回應。汪文斌說，中國駐休士頓總領館館舍是外交領事館舍，也是中國的國家財產。根據“維也納領事關係公約”和“中美領事條約”，美方不得以任何方式侵犯中國駐休士頓總領館館舍。

汪文斌說，對於美方強行進入中國駐休士頓總領館館舍的行徑，中方表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。“中方將就此作出正當和必要反應。”

美國政府要求中國駐休士頓總領事館在當地時間24日下午4點關閉的命令生效後，一群似乎是美國官員的男子強行打開領館的後門。聯邦人員檢查領館上鎖的門，還有鎖匠前來開鎖。

中國駐休士頓總領事蔡偉一度揚言不會閉館，但最後還是撤離。

有目擊者表示，領館職員在下午4點過後不久就已經走出領館，並在後門被強行打開前乘車離開。

路透社報導，在領館職員將打包物品搬上貨車的同時，約100名抗議者高喊“奪回中國”，他們揮舞着旗幟並譴責中國共產黨。