駐沖繩美軍新冠感染者達229人

沖繩縣7月25日接到駐日美軍基地的消息，又有64人感染新冠病毒，其中漢森軍營36人，普天間基地26人等，僅在沖繩的駐日美軍，累計感染者就達229人。

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駐日美軍司令部（東京橫田基地）21日在主頁上公布了日本國內各個基地的新冠病毒感染人數。截至16日，駐日美軍10個基地共有140人呈陽性，沖繩縣內的基地佔88%。在140人中包括已轉為陰性者在內， 而到25日為止，僅沖繩的駐日美軍新冠感染者就達229人，16日以後沖繩以外的美軍基地是否有新增感染者目前還未見報道。

據2011年6月的統計，駐沖繩的美軍軍人、家屬及從屬人員軍為4萬7300人，從人數看，感染者達到0.48%，遠遠超出沖繩縣民的新冠感染率。

進入7月，在全體美軍內新型冠狀病毒感染者也出現劇增趨勢，據美國防部消息，截止到22日，美軍中累計感染者數達到了2萬2769人，據美國《軍事時報》（Military Times）的統計，7月第3周的增長率和上一周相比增長22%，4軍種的海軍陸戰隊所佔比例最多，達30%。

感染者中陸軍最多，為7488人，其次是海軍5793人，海軍陸戰隊2600人，空軍3514人，州兵3122人，國防部252人，此外如果包含家屬、企業，民間工作人員等美軍相關人員的話，感染者總數3萬2728人，死者51人。