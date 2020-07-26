劉兆佳料當局DQ立法會民主派候選人規模空前

立法會選舉9月舉行，根據業已報名參選的民主派候選人表示，他們已經接獲所謂選舉主任的“照腦照肺”問卷查詢，是否擁護基本法和支持國安法，以及他們對港獨的立場等，作為他們是否可以參選的資格審查。

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中共港澳辦旗下的全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，民主派初選參選人都認同否決政府法案的共同綱領，相信能否“入閘”會一視同仁，相信今次DQ（取消資格）規模比過去大得多。民主派初選其中一名策畫人理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華認為，今次選舉主任的查詢是為DQ鋪路，估計政權會用盡方法DQ民主派參選人，令民主陣營不能在議會過半。他呼籲民主陣營擬定對策，包括準備支持無政治經驗的素人出選，先進入議會與政權較勁。

公民黨楊岳橋、郭榮鏗及民間集會團隊發言人劉頴匡等至少10名立法會參選人，25日收到選舉主任信件，引述他們過去的言行，要求回答問題以考慮他們的提名是否有效，包括否決政府所有法案、推動外國制裁、反對港區國安法及支持港獨的立場。上述參選人均被詢問否決政府法案，迫使政府回應“五大訴求”，如何符合擁護基本法和保證效忠香港特區。

公民黨昨日開記者會，黨主席梁家傑表示，參選人昨日中午後才收到信件，卻要求他們24小時內作答，是非常不合理及具壓迫性的操作。他說該黨已去信要求將期限延至後日下午6時，昨晚獲選舉主任回覆不會延長。

劉兆佳稱，不敢說有多少人會被DQ，但港區國安法已實施、區選參選人資格審查較寬鬆，加上民主派初選結果激進派當道，中國面對美國愈趨嚴重的威脅，不會容許內外敵對勢力利用立法會意圖癱瘓特區政府，搶奪管治權，故中央和特區政府今次立場相當緊。他說民主派初選參選人都認同否決政府法案的共同綱領，“不會有部分入到閘，某些入不到，亦不是否定過去立場就入到”。

鍾劍華告訴蘋果日報，由中共繞過立法會訂立國安法，以至新任政制及內地事務局局長曾國衞在訪問中稱，質疑反對國安法的參選人是否效忠特區；加上今日透過大舉質問參選人立場，都反映政權打算用盡一切方式DQ民主派參選人，令民主派不能在立法會選舉取得過半議席，成功“奪權”。他預計會出現大規模DQ，形容“只要政府下定決心，不怕肉酸（難看），多大規模的DQ都有可能出現”。

選舉主任的提問，除了問及參選人對國安法的立場外，亦問及參選人會不會否決所有政府議案、法案及撥款，亦有其對美國通過《香港人權與民主法案》的立場。鐘形容提問“包羅萬有”，相信目的是讓政權可以“隨便找一個理由DQ”，製造參選人不合資格的理由。