林鄭譴責網上假消息後警方即逮捕一男涉發“虛假訊息”

香港網上盛傳政府為抗疫而即將實施“禁足令”，即港人如無准許只能待在家中，特首林鄭月娥特別為此在其社交網頁上發文，否認網上的傳言，並形容有關禁足令的假新聞屬惡意謠傳，背後居心叵測。林鄭文章面世不久後，警方宣布拘捕一名被指發放“虛假訊息”的男子，但卻拒絕披露詳情，有民主派議員擔心這是為“網禁”開了先河，當局處理案件的手法等同白色恐怖，猶如鉗制網上反對聲音的一把“萬能key（鑰匙）”。

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警方表示，昨日（25日）收到有人舉報有關抗疫措施等議題的假消息，並採取拘捕行動。一名男子被警方指涉嫌“使用無線電話傳送虛假訊息”，在青衣區被捕，惟警方未具體透露被捕人涉嫌發放什麼假消息，令案情諱莫如深。

警方25日就案件高調見傳媒，指近日接獲多宗舉報，網上廣泛流傳及轉載有關政府一萬元現金髮放計畫、抗疫措施及各種社會議題等假消息。網絡安全及科技罪案調查科人員經調查後，25日早在青衣區拘捕39歲本地男子，涉嫌干犯簡易程序治罪條例下“使用無線電話傳送虛假訊息”罪。被捕男子被扣留調查，人員撿獲一部手提電話，行動仍繼續，不排除有更多人被捕。

網罪科警司譚威信在記者會上稱，被捕男子以多個網上社交平台發布假消息，“至於那一個平台或者那幾個平台呢，我暫時不便在此透露”。他亦未有明確指出被捕男子涉嫌在網上發放什麼假消息，只表示假消息“與公眾有關”、“涉及其中一種，至於那一種的假消息，我不便透露，因為案件仍在調查中”。

林鄭月娥25日在社交網頁以“抗疫六月 驚濤駭浪 萬眾一心”為題撰文承認，疫情自本月5日起急劇轉差，本地個案大增，超過40%個案源頭未明。

她在文中提到近日網上熱傳的“禁足令”、“居家令”，林鄭形容這些措施有如“宵禁”，影響深遠，須小心行事。她指香港目前仍有空間採取其他措施，包括進一步限制處所營業、減少市民出外等。她強調要綜合實際情況，若非萬不得已，不會貿然引用極端舉措。至於相關的虛假訊息最近在網上流傳，甚至盜用某些媒體的名義發放假新聞，她形容屬惡意的謠傳、居心叵測，籲各界應強烈譴責。

另外，她又批評別有用心的人散播謠言，指有內地醫療團隊到本港的公營醫院提供診治服務，或把港人的基因樣本送回內地等。她直斥這些人不斷藉機抹黑中央和破壞特區和中央的關係，令人氣憤。