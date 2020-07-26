港府對疫情惡化“非常憂慮”國家衛健委候命支援香港

武漢首發的新冠狀病毒在香港的第三波疫情持續惡化，南華早報引述衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，香港每日的確診數字有增加的趨勢，“我們對情況能否得到控制感到非常憂慮”。香港確診個案已連續四日破百，單在25日已新增133宗確診個案，再創單日新高。醫管局公布，再多兩名確診者死亡，累計死亡人數達18人。有專家指出，政府豁免部份人士檢疫或是香港爆發第三波疫潮主因，直斥政府低估豁免檢疫風險，引致社區大爆發，促政府暫停相關安排三周。

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國家衞健委日前已發出新聞稿，指與廣東省衞生健康委員會、香港食衞局及澳門當局舉辦疫情防控特別視像會議，共約30人與會。衞健委黨組成員余艷紅指，中央對港澳抗擊疫情措施和成果表示肯定，亦對港近期疫情發展表達關注，“將應香港特區政府抗擊疫情需求，提供一切必要的支持”。

由於香港疫情惡化，深圳市口岸辦公室今日凌晨公布，暫停與香港互認隔離措施，即是說市民即使在香港已隔離14日，24小時內回到深圳，仍要在深圳再隔離14日，引發不少民眾議論。有深圳網民批評香港的家居隔離措施像笑話，“有人都出來過”、“手環都可以摘掉”，更稱現在“深圳居民都怕香港那邊過來的人，市政府要多關注”。

港府邊境檢疫措施早被批評存有漏洞，今年2月至5月有逾20萬人獲豁免檢疫，被質疑是第三波疫情源頭。面對本港醫療系統即將爆煲，中共喉舌商報日前引述消息稱，林鄭已向中央發出求助，指如香港疫情持續惡化，望中央協調內地醫務緊急馳援，更指上海等地的醫務人員已經接到指令做好準備。港府未有否認有關報道。

衛健委的余艷紅指，願意“深化”內地與港澳聯防聯控合作，加強技術交流和經驗分享，維護三地人民健康福祉。香港食衞局局長陳肇始則在視像會上，介紹香港近期疫情發展指標和防控策略。三地專家亦有就“方艙醫院”的建設和管理、核酸檢測和社區管控等進行討論。