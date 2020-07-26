西雅圖發生大規模抗議示威，特朗普派出聯邦執法人員加劇不滿

美國西雅圖發生大規模抗議示威，聲援波特蘭市反種族的抗議活動。示威引發警民衝突：特朗普派出聯邦執法人員更加激起民眾不滿。周六，警方動用閃光彈、胡椒噴霧等手段驅散示威者。

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與此同時，周五至周六夜間，在俄勒岡州的波特蘭市，示威民眾與警方再次發生衝突。本次反種族歧視的示威活動已在該市持續了近兩個月時間。

但是，周六至周日夜間，西雅圖的示威局面十分激烈。警方動用胡椒噴霧等手段驅散在一所少年監獄外抗議的民眾。特朗普打算增派聯邦人員進駐大成的決定更加激起示威者的不滿，他們在監獄外縱火焚燒施工拖車。

據路透社報道，臨近西雅圖的俄勒岡州此前爆發聯邦人員鎮壓示威者事件，更加激起西雅圖示威民眾的憤怒情緒，數千人走上街頭，加入到“黑人的命也是命”的 示威行列，今次示威是數周以來規模最大的一次。

部分示威者前往當地少年監獄外抗議，他們畫破汽車輪胎、搗毀拖車車窗，還有一些人撐起雨傘抵擋警方發射的胡椒噴霧。當地街頭不斷傳出小型爆裂的聲響，發生火災的區域也冒出滾滾濃煙。

“西雅圖日報”引述警方披露的信息報道：16名示威者因涉嫌襲警、妨礙公務等罪名受到警方抓捕。

周日清晨，本次抗議示威的中心-波特蘭市也出現類似場景，法新社一名記者注意到：示威民眾試圖推翻聯邦法院外的圍牆，警方與聯邦執法人員對示威民眾發射催淚彈以驅散示威者。波特蘭也是特朗普下令出動聯邦執法人員、從而引發高度爭議之地。

自美國發生警察暴力執法導致非洲裔男子弗洛伊德死亡事件後，最近兩周以來，波特蘭市連續在每天夜間舉行反種族歧視與反警方暴力的示威活動。