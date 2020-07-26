路透社：暴風驟雨後 北京等待中美關係“轉晴”

今年11月將舉行美國總統大選，候選人對華政策是一個重要的切入點。路透社26日專訪了6名高級官員。他們對近來中美關係急劇惡化表示擔憂。路透社表示，北京當局已經做好特朗普治下再經歷新的暴風驟雨的準備，希望11月總統大選時，候選人拜登能給中美關係帶來新的契機。而在選前，觀望、在迫不得已時反擊將是北京當局採取的應對措施。

廣告 繼續瀏覽後續

7月24日上午，中國外交部通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。這一舉動，是對7月21日美國單方面突然要求中方關閉休斯敦總領事館的對等快速反擊。路透社表示，中美關係已滑向歷史最低點。而拜登如能勝選，北京當局希望在暴風驟雨後迎來趨向平緩的局面。

路透社表示，特朗普對華一系列動作使得北京當局做好了再經歷新的暴風雨；而11月的美國總統選舉會使中國希望將等來雨過天晴。

中國領導層內部某些“鷹派”判斷說，特朗普連選連任成功，反而會給亞洲巨人崛起一個新的契機。

美國總統特朗普的不可預測性的確讓北京十分惱火。兩國互關領館讓北京的擔心增加了許多。因華盛頓對抗北京的戰線拉長了：從香港到新疆、再從華為到南中國海。

路透社專訪了6名高級官員，他們對美國限時讓中國駐休斯敦領事館關閉；中國限時讓美國關閉駐成都領事館的做法表示擔憂。6名高級官員表示，美國下屆總統選舉前，中美高層激烈對抗可能性還在增加。

路透社表示，2016年特朗普勝選讓北京當局措手不及。這次，北京十分關注美國選情。路透社報道說，中共動員其研究機構來關注美國的民意、關注民主黨候選人拜登的對外政策。

一名匿名中國官員對路透社記者表示，誰也沒有奢望中美關係迅速回暖。但如有機會換一名新總統，至少會提供重新啟動雙方對話的機會。這名中國官員還表示，畢竟現在的中美關係是最糟糕的。

路透社表示，人們設想，拜登上台會與北京尋求更多的同盟、而在人權問題上會提出更高的要求。路透社預測，拜登上台的另一種可能是與北京尋求更多的對話。通過新的投資增加競爭力、通過創新或基礎設施來加強美國的地位。

東亞和太平洋事務前助理國務卿、美國亞洲協會政策研究所副會長、國際安全與外交事務高級研究員丹尼爾·羅素(Daniel R. Russel)先生表示，中國人似乎不相信拜登的勝利會徹底改變華盛頓對中國的看法。但他們可以為與新政府展開雙邊對話提供機會。

路透社還表示，在競選期間，共和黨和民主黨幾員大將都會攻擊對方的對華政策。特朗普競選發言人蒂姆·默托（Tim Murtaugh）已經在攻擊拜登，說他在華盛頓47年間總在中國利益提供便利。

拜登競選團隊發言人貝茨（Andrew Bates）回擊說，特朗普是美國歷史上對中國最軟弱的總統。

中國政府的顧問時殷弘表示，中國人因特朗普的批評和對中國的制裁對他憤怒之極。他還表示，最重要的是，中國人感到特朗普在美國的政治地位不牢固了，因他已經失去了真正的價值。